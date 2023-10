SG Menden Sauerland: WP verlost Tickets für das Spitzenspiel

Die Kreissporthalle wird am Freitag voll werden - so wünschen es sich zumindest die Wölfe-Verantwortlichen.

Menden. Am Freitag empfangen die Wölfe Eintracht Hagen II zum Topspiel der Oberliga. Wir verlosen 5x2 Karten für das Spiel.

Handball ist ein Erlebnissport. Dazu gehört nicht nur das Geschehen auf der Platte, sondern auch auf den Rängen. Für die Oberliga-Handballer der SG Menden Sauerland geht es am Freitagabend (20 Uhr) gegen Tabellenführer Eintracht Hagen II. Und die Wölfe unternehmen alles, damit diese Partie das Prädikat Spitzenspiel nicht nur sportlich bekommt.

Die Wölfe haben ihre Hausaufgaben gemacht. Während die Mannschaft nach der Niederlage in Gladbeck am vergangenen Wochenende Fehleranalyse betrieben und sich schnell auf den kommenden Gegner fokussiert hat, liefen auch im Hintergrund die Planungen für das Drumherum. 500 Freikarten für das Gastspiel des Tabellenführers hat die SG Menden Sauerland mithilfe von Sponsoren an den weiterführenden Schulen in Menden verteilt.

„Wir würden uns wünschen, dass die Halle noch einmal richtig voll wird und wir eine tolle Stimmung bekommen“, erklärt Tobias Schulte. Neben den Freikarten für die Schülerinnen und Schüler bekommt jeder Erwachsene, der in einem roten Shirt oder Wölfe-Trikot kommt, eine Ermäßigung von 50 Prozent auf seine Eintrittskarte.

Damit der Funke überspringt soll aus dem Spiel ein Event werden. So soll die Halle zum Einlauf abgedunkelt und mit Lichteffekten durchflutet werden, um für Gänsehautstimmung zu sorgen.

Spiel soll zum Event werden

70 Einlaufkinder werden an der Seite der Spieler beider Mannschaften auflaufen. „Wir wollen ein Event aus dem Spiel machen“, sagt Tobias Schulte.

Die Unterstützung ist dringend notwendig, denn mit der zweiten Mannschaft von Eintracht Hagen gastiert der aktuelle Tabellenprimus an der Werler Straße. Aus sechs Spielen holten die Volmestädter fünf Siege und verloren lediglich einmal. Noch gut in Erinnerung dürfte den Mendenern das Spiel aus der vergangenen Saison sein, in dem am Ende vier Sekunden fehlten, um die Partie zu gewinnen. Ein überhastet abgeschlossener Gegenstoß wurde zum Konter, den die Hagener nutzten, um noch das 29:29 zu erzielen.

Eintrittskarten gewinnen

Die WESTFALENPOST verlost fünfmal zwei Karten für das Spitzenspiel. Um eine Chance auf die Tickets zu haben, muss nur die folgende Frage beantwortet werden: Wie viele Einlaufkinder begleiten die Handballer am Freitag aufs Feld?

Die richtige Lösung senden Sie bitte bis Freitag, 27. Oktober, 13 Uhr per E-Mail an menden-sport-westfalenpost@funkemedien.de. Neben der Lösung bitte noch den Namen in der Mail angeben. Alle Gewinner werden per Mail informiert, die Karten dann an der Abendkasse hinterlegt.

