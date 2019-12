1 / 42

Silversterlauf

Ann Kristin Kern, erreicht am Dienstag 31. Dezember 2019 als erste Läuferin das Ziel beim Silvesterlauf von Werl nach Soest am Marktplatz in Soest. Alljährlich wird in der Region der Silvesterlauf traditionell veranstaltet. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

