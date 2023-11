Simon Steudle muss Karriere beenden

Menden Der Stürmer des Fußball-Landesligisten BSV Menden kehrt nach seiner schweren Verletzung nicht mehr aufs Spielfeld zurück.

Eine gefühlte Ewigkeit liegt das Spiel des BSV Menden beim SV Hüsten zurück. Im März 2022 fand die Partie auf dem Naturrasenplatz des Stadions Große Wiese statt. Für Simon Steudle sollten es die letzten 42 Minuten im Trikot des BSV werden. Drei Minuten vor der Halbzeit wollte Steudle eine Flanke seines Gegenspielers verhindern, machte einen langen Schritt und blieb dabei im Rasen hängen.

Der damals 24-Jährige, der sich zuvor bereits zwei Kreuzbandrisse zugezogen hatte, merkte sofort, dass es sich um eine schlimmere Verletzung handeln würde. Bis zur genauen Diagnose vergingen Wochen. Dann kam die erschütternde Nachricht: Knorpelschaden und Meniskusriss im linken Knie. An ein Karriereende hatte der Mendener damals noch keinen Gedanken verschwendet und hoffte, wieder auf die Beine zu kommen.

Operation verläuft besser als erwartet

„Ich wurde dann im Mai in Köln in der Media Klinik operiert und es ist eigentlich alles sehr gut gelaufen. Sie haben mir den Knöchel angebohrt, damit sich neuer Knorpel bilden konnte“, erklärt Simon Steudle, dass die Chancen wieder auf die Beine zu kommen, recht groß waren. „Ich habe dann auch im Nachgang schnell wieder alles machen können. Es ging besser als zunächst prognostiziert“, erinnert sich Steudle an die Fortschritte, die er machte. Er konnte wieder schmerzfrei laufen und auch erste lockere Bewegungen auf dem Sportplatz machen. Aber dann kam das Umdenken. „Ich habe der Mannschaft dann zu Saisonbeginn mitgeteilt, dass für mich erstmal Schluss mit Mannschaftssport ist“, sagt der Mendener. Nach seiner Verletzungshistorie ein nachvollziehbarer Schritt. „Ich hatte zwei Kreuzbandrisse, den ersten mit 16 Jahren, den zweiten mit 19 und dann den Meniskusriss“, zählt Steudle auf.

Ich habe mich sehr über die Verabschiedung gefreut und fühle mich immer noch als Teil der Mannschaft. Simon Steudle, am Sonntag verabschiedeter Stürmer des BSV Menden

Dass der junge Stürmer nicht mehr dabei ist, beschäftigt auch die Mannschaft. „Das tut mir menschlich und sportlich extrem leid. Simon hatte im Seniorenbereich nur einen Trainer - mich. Wir haben in Hennen und Menden zusammengearbeitet. Er ist ein feiner Kerl“, betont Kevin Hines, Trainer des BSV Menden.

Sonntag offiziell verabschiedet

Am Sonntag vor dem Spiel gegen den FSV Gerlingen wurde Steudle offiziell verabschiedet. Kapitän Tim Kießler, sowie die Vorstandsmitglieder Dirk Henneböhl (Vorsitzender) und Volker Berner (Geschäftsführer) übergaben dem Stürmer ein gerahmtes Trikot mit seiner Nummer neun und einen Fanschal des BSV Menden. Groß war die Anteilnahme auch bei seinen Mitspielern, die ihm alles Gute für die Zukunft wünschten. „Auch das hat die Mannschaft überragend gelöst.“ Die Ansprache, die Kapitän Tim Kießler gehalten hat, ist Simon Steudle in Erinnerung geblieben. „Das war einfach ein sehr schöner Moment für mich. Ich fühle mich immer noch als Teil der Mannschaft und werde auch zukünftig weiter zu den Heimspielen kommen und die Jungs unterstützen. Es freut mich auch sehr, dass sie mich noch als Teil der Mannschaft sehen und mich in der ganzen Zeit sehr unterstützt haben“, lobt Simon Steudle den Zusammenhalt der Mannschaft des BSV Menden.

Ganz ohne Sport wird sein Leben aber zukünftig nicht sein - wenn auch nicht im Wettkampfbereich. „Ich gehe weiterhin ins Fitnessstudio und spiele auch mit Freunden und Arbeitskollegen ein bisschen auf dem Bolzplatz. Aber mit Mannschaftssport ist erstmal Schluss.“

Sonntag nach Sundern Für die Spieler des BSV Menden geht es am kommenden Sonntag in der Meisterschaft weiter. Um 15 Uhr ist die Mannschaft von Kevin Hines beim Aufsteiger TuS Sundern zu Gast, der nach einem guten Saisonstart zuletzt auf den siebten Tabellenplatz gefallen ist. Für den BSV gilt es dann, den Anschluss an die vorderen Plätze nicht zu verlieren.

