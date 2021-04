So betreibt Kyra Weiler Präzisionssport auf hohem Niveau

Menden. Kyra Weiler ist Bogenschützin beim SV Menden. Sie hat bereits an deutschen Meisterschaften teilgenommen. Bald sollen die Pfeile wieder fliegen.

Fußball, Tennis, Bogenschießen. Anders als viele andere heimische Sportler betreibt Kyra Weiler eine im Vergleich recht ungewöhnliche Sportart. Mit Pfeil und Bogen bewaffnet schießt die 32-jährige Hemeranerin für den SV Menden. Dabei hat sich erst spät mit dem Bogenschießen begonnen. „Vor 16 Jahren hab ich angefangen. Damals war ich 16. Seit ungefähr ein bis zwei Jahren schieße ich in Menden. Dort ist mein Vater auch Trainer“, erzählt die gebürtige Mendenerin.

Über den Vater zum Sport

Das Bogenschießen liegt ihr also im Blut. Weilers Vater war auch derjenige, der sie für die Sportart begeistern konnte. „Mein Vater hat damals mit Bogenschießen angefangen, das fand ich dann auch sehr interessant. Die Technik und die Geschwindigkeit haben mich von Anfang an begeistert“, sagt die gelernte Werkzeugmechanikerin über ihre ersten Berührungen mit dem Präzisionssport. Jetzt ist Kyra Weiler eine feste Größe im Bogenschießen in Menden und Umgebung. Ihr sportliches Ziel für den Wettkampfbetrieb ist die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft.

Dort war sie 2019 schon in einer Disziplin mit ihrem Langbogen vertreten. Die Zielscheiben waren dort 3D-Tiere. „Es gibt eine Winter- und eine Sommersaison. Dort gibt es Meisterschaften und Turniere. Bei Turnieren kann jeder teilnehmen. Dafür muss man nur Mitglied in einem Verein sein. Für die Meisterschaften muss man sich qualifizieren“, erklärt die Bogenschützin die Abläufe in ihrer Sportart. Je nach erreichter Punktzahl der vorangegangen Meisterschaft, kann man dann bei der höheren Meisterschaft teilnehmen. „Das beginnt auf Vereinsebene, bei der man sich generell erstmal für solche Meisterschaften qualifizieren muss, und kann, wenn es gut läuft, bis zur deutschen Meisterschaft gehen“, berichtet die Sportlerin aus Hemer. Doch aktuell herrscht die Corona-Pandemie und Kyra Weiler kann dem Bogenschießen aktuell nicht nachgehen. Deswegen muss sich die Hemeranerin mit anderen Mitteln sportlich betätigen.

Hartes Training notwendig

„Viel machen kann man aktuell ja nicht wirklich. Deswegen fällt es einem gar nicht so leicht, seinen Stand zu halten“, findet die gebürtige Mendenerin. Derzeit hält sie häufig mit Stand-Up-Paddling fit und auch das Fahrrad wird häufig genutzt. Ohne den durch Corona verursachten Lockdown sieht das Trainingsprogramm für die Meisterschaften anders aus. „Üben, Üben, Üben“ heißt es aus der Sicht der Schützin. „Normalerweise trainiere ich vier Mal in der Woche, um auch gut gerüstet in die Meisterschaften zu gehen“, beschreibt die 32- Jährige ihren Alltag ohne Pandemie.

Nach so langer Zeit am Bogen, bringt Weiler auch einiges an Erfahrung mit. „Klar, schauen die Trainer manchmal herüber und geben Ratschläge, aber die meiste Zeit kann ich alleine trainieren“, zeigt sich die Sportlerin unabhängig. Dass sich die vielen Stunden mit Pfeil und Bogen gelohnt haben, zeigen ihre Ergebnisse. Nach jahrelangem Training ist Zielgenauigkeit zu ihrer großen Stärke geworden. Doch wenn es wieder los geht, will Weiler die Sache erst einmal langsam angehen. „Erst einmal muss ich mich wieder an die Abläufe gewöhnen und die Basics wieder herein bekommen. Die Saison ist sowieso schon abgesagt, deswegen hab ich keinen Stress mit näherrückenden Wettbewerben“, erklärt die Konstrukteurin.

Keine sportlichen Vorbilder

Sportliche Vorbilder hat die Schützin nicht. „Mein Vater hat mich zwar zum Bogenschießen inspiriert, doch ein richtiges Vorbild habe ich nicht. Anders als beim Fußball, Handball oder Tennis, sieht man die Spitzensportler nicht jede Woche im Fernsehen.“ Natürlich gibt es beim Bogenschießen auch unterschiedliche Disziplinen. Kyra Weiler ist meist beim Compound-Schießen und beim Langbogen-Schießen aktiv, womit sie auch schon bei den ­deutsche Meisterschaften angetreten ist.

„Mit dem Compound-Bogen schießt man eigentlich auf Ziele, die direkt geradeaus vor einem liegen. Außerdem schießt man immer aus der gleichen Entfernung. Das ­Langbogenschießen ist ähnlich, ­allerdings variieren hierbei die ­Distanzen“, erklärt Kyra Weiler die ­verschiedenen Disziplinen, die zu ihrem sportlichen Alltag gehören.