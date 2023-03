Handball So zeigt die DJK Bösperde ihren Kindern Spaß am Handball

Bösperde. Die DJK veranstaltet ein Spielfest, an dem 180 Kinder teilnehmen. Diese Einblicke gewährt Nachwuchskoordinator Sven Heimann in seine Arbeit.

Faszination Handball! Am Sonntag stand die Sporthalle der Nikolaus-Groß-Schule in Bösperde einmal mehr ganz im Zeichen des Handballs. Eigentlich nichts Besonderes für die Heimstatt der Ballwerfer der DJK Bösperde. Doch diesmal waren es zum Beispiel nicht die Verbandsliga-Handballerinnen oder dieLandesliga-Handballer der DJK, die für Stimmung sorgten.

Am Sonntag lebten rund 180 Kinder aus den Jahren 2014, 2015 und 2016 ihren Spaß am Handball aus. Die DJK Bösperde hatte zu einem Spielfest eingeladen und zehn Vereine aus der Region waren mit ihren jüngsten Handballern der Einladung gefolgt.

Großer Zulauf bei den Kindern

„Wir wollen mit solchen Veranstaltung gerade dem großen Zulauf bei den Kindern Rechnung tragen“, sieht nicht nur DJK-Jugendkoordinator Sven Heimann die große soziale Bedeutung seines Vereines für den Ortsteil. Max Wergen, aktiver Spieler der ersten Mannschaft und zweiter Vorsitzender des Vereines stellt es noch deutlicher dar. „Diese Kinder sind die Zugpferde unseres Vereines. Es ist großartig , wie sich die DJK Fohlen entwickeln und vom Vereinssport sichtlich begeistert sind“, sagt der Bösperder.

Dass der Nachwuchs das Kapital der Handball-Zukunft ist, zeigt die lebhafte Teilnahme am Spielfest. Der Grundgedanke des Handball-Events ist schnell erklärt. „Die Halle wird in drei Spielfeldern eingeteilt. Das erste Feld ist der sogenannte Spielplatz“, erzählt Sven Heimann. Dort können dann die Kinder die Zeit überbrücken, die ihnen zwischen den Handballspielen auf den beiden anderen Handball-Minifeldern bleibt. „Es wird zwar gespielt und es sollen auch die Tore bejubelt werden. Aber der Wettkampfcharakter steht dabei überhaupt nicht an. Es werden keine Tore gezählt und es gibt auch keine Tabellen“, so Sven Heimann. Damit soll allein der Sport im Blickpunkt stehen. „Der Stimmung tat es auch keinen Abbruch. Die Halle war voll, da praktisch bei jeder Mannschaft Eltern, die Großeltern oder andere Verwandte dabei waren. Jeder erzielte Treffer wurde frenetisch gefeiert.“ Für Sven Heimann und die anderen Mitstreiter der DJK Bösperde waren dann die zufriedenen Kinderaugen der schönste Lohn.

Probleme in A- und B-Jugend

Sven Heimann wurde bei aller Freude über einen mehr als gelungenen Tag für die Handball-Youngster dann auch noch ein wenig nachdenklich. Auch in Bösperde weiß man, dass die Vereine aktuell gerade in den älteren Jugendjahrgängen bei A- und B-Jugend Probleme im Nachwuchsbereich haben. „Deshalb sind solche Spielfeste ein Grundstock dafür, dass die Bindung der jungen Spielerinnen und Spieler enger wird. Sie dürfen den Handball nicht verloren gehen.“

Bei der DJK Bösperde weiß man, dass vor dem Verein noch ein langer Weg steht. Aber wer mit solchem Enthusiasmus solche Spielfeste auf die Beine stellt, sollte optimistisch in die Zukunft schauen können.

