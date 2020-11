Sofortiges Trainingsstopp für SG Menden Sauerland

Am Mittwoch verlängerte der Deutsche Handballbund die Spielpause für die Dritte Liga und die Jugendbundesliga während der Corona-Pandemie erst einmal über den 30. November hinaus bis zum Jahresende. Am Freitag setzte die SG Menden Sauerland noch ein weiteres Stop-Schild und intensivierte die Schutzmaßnahmen für die Handballer.

Das Drittliga-Team stellt vorläufig den Trainingsbetrieb ein. Den durften die Wölfe bislang weiterführen, weil sie qua Definition des Deutschen olympischen Sportbundes als Drittligist in den Bereich Profisport gefallen sind. „Wir stehen auch in der Verantwortung. Deshalb wird die Mannschaft in den nächsten zwei Wochen, bis Dienstag, 24. November nicht trainieren“, teilte SG-Männerwart Timo Schneidersmann den Beschluss der Verantwortlichen mit.

In zehn Tagen wollen die Mendener Handballer dann den Übungsbetrieb wieder aufnehmen. „Vorbehaltlich der Entwicklung“, betont der SG-Offizielle Schneidersmann mit Blick auf die Entwicklung der Corona-Zahlen. Die selbst auferlegte Trainingspause ergibt insofern Sinn, da das Team von Ingo Stary bereits seit Anfang Juni wieder im Training ist.

Ungleiche Handhabe der Städte

Andere Teams aus der Dritten Liga haben es da schon schwieriger. So zählt der TuS Spenge - langjähriger SG-Rivale zu gemeinsamen Oberliga-Zeiten - zu jenem Drittel Klubs der Dritten Liga, die seit Beginn des Lockdowns zur Tatenlosigkeit gezwungen sind.

Die zuständige Gemeinde in Ostwestfalen hält die betreffenden Sporthallen kategorisch geschlossen und lässt sich auch nicht von der Definition Profisport umstimmen. Wie ernst die Corona-Pandemie ist, zeigt das Beispiel des Drittligisten TV Großsachsen aus Nordbaden. Dort verzeichnete der Verein gleich zwölf Corona-Fälle innerhalb des Teams. Oder der Fall in Hamburg als nach einem Spiel in Barmbek gleich 15 Spieler beider Manschafen mit einem positiven Test konfrontiert wurden.

Unklarheit über Testart

Solche Vorfälle verdeutlichen, dass zu einem Neustart in den dritten Ligen auch ein Coronatestkonzept kommen muss, um den Spielbetrieb langfristig sicherzustellen. Ein weiteres Problem was zu klären wäre: Welche Art von Tests ist sinnvoll? Ein sogenannter PCR-Test erscheint schwierig, weil der Abstrich deutlich vor den Spielen abgegeben werden muss. Wobei sich dann die Frage nach einer Quarantäne vor den jeweiligen Spielen stellen würde.

So scheint der Antigentest - der vor den Spielen stattfinden kann - die mögliche Lösung. Trotzdem bleibt die Frage, nach den Kosten. Die Verantwortlichen der Wölfe sind nicht zu beneiden. „Wir können im Moment nur abwarten“, bleibt Schneidermann gelassen.