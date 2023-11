Sportfreunde Hüingsen feiern Herbstmeisterschaft

Hüingsen Im Topspiel der Fußball-Bezirksliga 4 gegen Fatih Türkgücü Meschede kassiert die Huygens-Elf den Ausgleich zum 1:1 erst in der Nachspielzeit

Es war nach dem Schlusspfiff des guten Hillmicker Schiedsrichters Marcel Kaufmann ein eigentümliches Bild auf dem Sportplatz im Ohl. Da feierten die Sportfreunde Hüingsen nach dem 1:1 (0:0) im Spitzenspiel der Staffel 4 der Fußball-Bezirksliga gegen Fatih Türkgücü Meschede lautstark die Herbstmeisterschaft in der „Bundesliga des Sauerlandes“. Aber auch die Kontrahenten von Fatih sahen sich keinesfalls als das unterlegene Team. Sie hatten im Schiedsrichter den Verantwortlichen ausgemacht, der einen Sieg verhinderte. „Ohne Schiri habt ihr keine Chance“, skandierten die Fans aus Meschede, die sich wohl vom Gastspiel in der „Republik“ etwas mehr erhofft hatten.

Hüingens Trainer Benny Huygens beschäftigte sich lieber mit dem Spielverlauf einer Partie, die über weite Strecken dem Etikett „Spitzenspiel“ gerecht wurde. „Das war wirklich ein sehr gutes Bezirksligaspiel. Ich denke, dass das Ergebnis am Ende schon in Ordnung geht“, mochte sich der Polizeibeamte erst gar nicht darüber ärgern, dass der Ausgleich für den Gegner erst in der dritten Minute der Nachspielzeit fiel. „Beide Mannschaften hatten ihre Möglichkeiten, beide Mannschaften hatten auch einige Szenen, wo sie richtig Glück hatten“, beschrieb Huygens die Partie, die zu keinem Zeitpunkt Langeweile aufkommen ließ.

Fatih beginnt druckvoll

Das Spiel auf dem Kunstgrün im Ohl begann mit einem hohen Tempo der Gäste. „Wir haben gewusst, dass die uns so hoch anlaufen würden“, war Benny Huygens keinesfalls von der Eröffnungs-Attacke der Mescheder Türken überrascht. Im Lager des heimischen Bezirksligisten versuchte man die Ruhe zu behalten. Und die heimischen Fußballer schafften es dann auch, dass die entscheidenden Szenen vor dem eigenen Gehäuse - in dem Torwart-Talent Max Tillmann einen prima Job erledigte - ausblieben.

Sportfreunde-Trainer Benny Huygens bleibt auch nach dem Führungstreffer seiner Mannschaft gelassen. Foto: Dietmar Reker

Ein Pfostentreffer von Burak Yavuz (13.) und ein Versuch von Marcel Furnari für die Sportfreunde (19.) sorgten für die erste richtige Aufregung vor den beiden Toren. Die Nullnummer vor der Halbzeit entsprach dann auch in etwa den Spielverlauf. Da spielte es auch keine Rolle das ein Teil der Gäste-Fans ihre Mannschaft immer wieder antrieb.

Nach der Halbzeitpause fanden die Gastgeber im Ohl besser in die Partie. Und die Gäste hatten Glück, als nach einer konfusen Situation im Strafraum ein Kopfball von Lukas Rohe die Latte touchierte (51.). Es war auch so etwas wie der Auftakt für beide Mannschaften, ihre Bemühungen noch zu verschärfen. Für die heimischen Fußballer sollte sich dann auch schnell die Belohnung einstellen.

Einen weiten Einwurf von Christian Eckert beförderte Routinier Sven Barnefske mit dem Kopf zur 1:0 Führung der Hüingser Sportfreunde ins gegnerische Tor (63.). Ein Treffer, der Wirkung zeigte - die Mescheder wurden in ihren Aktionen immer hektischer. Allerdings hatten die Sportfreunde auch Glück, als das Arbeitsgerät wie eine Flipper-Kugel durch den Strafraum der Sportfreunde flog, glücklicherweise aber nicht den Weg ins Tor fand. Doch der Ausgleichstreffer sollte noch fallen - in der Nachspielzeit als Bayram nach einem Angriff über die rechte Seite traf und den Gästen noch einen Punkt sicherte.

SF Hüingsen - Fatih Türkgücü 1:1 SF Hüingsen: Tillmann; Freier, Drüppel (11. Christian Eckert), Furnari (85. Domke), Bouaich, Hammer, Philipp Eckert (90. Beyaz), Rohe, Barnefske (74. Palmer), Palczewski. Tore: 1:0 (63.) Sven Barnefske, 1:1 (90.+3.) Nejmettin Bayram. Schiedsrichter: Marcel Kaufmann (Hillmicke). Zuschauer: 300.

