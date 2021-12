Sportfreunde Hüingsen hoffen auf alte Durchschlagskraft

Hüingsen. Der Fußball-Bezirksligist kann am Sonntag in seinem Heimspiel gegen den TuS Ennepe wieder auf sein Offensivtrio zurückgreifen.

Für den Fußball-Bezirksligisten Sportfreunde Hüingsen steht am Sonntag um 14.45 Uhr das nächste Saisonspiel an. Dann empfängt die Elf von Trainer Benny Huygens den TuS Ennepe.

Der Coach ist vor dem Spiel gegen den Tabellennachbarn zuversichtlich. „Mit Robyn Schoppe, Tarik Güclü und Berkant Beyaz kehrt unserer komplette Offensivabteilung in unseren Kader zurück. Daher erhoffe ich mir mehr Durchschlagskraft als bei unserem letzten Spiel in Gevelsberg“, erklärt Huygens. Trotz der 0:3-Niederlage war er aber auch dort mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden. Für die Partie am Sonntag erwartet er einen offenen Schlagabtausch. „Ennepe ist nur zwei Punkte hinter uns und hat ein ähnliches Torverhältnis. Ich bin gespannt, was passiert, wenn wir mit unserem 4-3-3-System auf das 4-4-2 von Ennepe treffen“, erklärt Huygens.

Die Voraussetzungen für einen Sieg am Sonntag sind gegeben, denn sowohl die Stimmung in der Mannschaft als auch die Trainingsbeteiligung sind aktuell hervorragend. „Meine junge Mannschaft wächst gerade sehr gut zusammen. Und wir nähern uns Stück für Stück unserem Saisonziel von 35 Punkten“, erklärt Huygens.

