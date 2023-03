Sportfreunde Hüingsen: Militano-Treffer reicht nicht aus

Philipp Eckert (am Ball) bereitet den Führungstreffer durch Salvatore Militano vor.

Haspe. Auch im dritten Spiel des Jahres gelingt es dem Fußball-Bezirksligisten nicht, drei Punkte zu holen.

Wieder nicht gewonnen, aber trotzdem einen Punkt im Kampf um die Tabellenführung gut gemacht. Fußball-BezirksligistSportfreunde Hüingsen spielt 1:1 (1:0) bei Blau-Weiß Haspe.

Was früher zum alltäglichen Bild gehörte, ist für die heutige Kicker-Generation schon fast exotisch - ein Aschenplatz. Und auf diesen Untergrund mussten sich die Hüingser im Hagener Stadtteil einstellen. „Das war nicht leicht dort zu spielen“, betonte Sportfreunde-Trainer Benny Huygens, der letztlich mit dem Punktgewinn zufrieden war. Denn durch die gleichzeitige 0:1-Niederlage des Spitzenreiters VfB Westhofen können die Sportfreunde in der Tabelle dank ihres Nachholspiels im Optimalfall auf drei Punkte an den VfB heranrücken. Aktuell steht allerdings erstmal Platz vier zu Buche.

Eckert bereitet mustergültig vor

In Haspe sah es zunächst gut aus für die Sportfreunde, die nach 21 Minuten in Führung gingen. Eine Kombination zwischen Philipp Eckert und Salvatore Militano nutzte der Italiener für seinen 24. Saisontreffer. Danach verpassten es die Hüingser weiter nachzulegen. Die beste Möglichkeit hatte wieder Militano, der einen Kopfball an die Latte setzte.

Kurz danach waren die Hasper am Zug. Dennis Niggeloh legte sich den Ball zum Freistoß zurecht und verwandelte unhaltbar zum 1:1. In der Schlussphase hatten beide Mannschaften noch Chancen, um das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden. „Ich kann mit dem Punkt sehr gut leben, der geht völlig in Ordnung. Wir haben immer noch große personelle Probleme, hinzu kommt halt noch der ungewohnte Untergrund“, betonte Benny Huygens, der in der kommenden Woche mit seinen Sportfreunden den SC Obersprockhövel II im heimischen Ohl empfängt.

Sportfreunde Hüingsen: Kluy, Drüppel, Silvestro (54. Ruck), Westermann, Krowczynski, Hammer, Saatz (67. Augustin), Scherner, Militano, Eckert, Rohe.

