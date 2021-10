Sportfreunde Hüingsen: Schlagabtausch endet unentschieden

Hüingsen. Das war ein Topspiel, das den Namen auch verdient hat. Vier Tore, viele Torraumszenen und am Ende eine Punkteteilung.

Wer am Sonntag den Besuch im Hüingser Ohl den Übertragungen der Fußball-Bundesliga im Fernsehen vorzog, sollte die richtige Entscheidung getroffen haben. Denn rund 200 Zuschauer sahen ein hochinteressantes Duell in der Fußball-Bezirksliga 6 zwischen den Sportfreunden Hüingsen und dem SV Deilinghofen/Sundwig, das 2:2 (2:1) endete. Ein Ergebnis, dessen Zustandekommen bei den Besuchern für beste Unterhaltung sorgte.

„Ich denke schon, dass das Ergebnis am Ende für beide Seiten gerecht ist. Beide hätten aufgrund der Chancen das Spiel für sich entscheiden können. Jedes Team hätte am Ende aber auch mit leeren Händen dastehen können“ , mochte sich Uwe Hausherr, der Sportliche Leiter der Sportfreunde, erst gar nicht mit der Frage ob das Glas halbvoll oder halbleer sei, beschäftigen.

SV geht in Führung

Stattdessen freute sich das Hüingser Urgestein über das engagierte Auftreten seiner Mannschaft. „Die Mannschaft ist nicht so gut in das Spiel gekommen, hat sich aber sehr schnell wieder berappelt“, erklärte Hausherr jene Szene in der zwölften Minute, als die Gäste mit 1:0 in Führung gingen. „Das war ein Fehler im Spielaufbau“, analysierte Hausherr. Die Sportfreunde verloren das Arbeitsgerät zu schnell an den Gegner, der mit großen Tempo gegen die schlecht positionierte Sportfreunde-Deckung anlief. SVDS-Angreifer Maik Eppmann brachte seine Farben mit 1:0 in Führung.

Sollte dieser Rückstand den Hüingser Matchplan über den Haufen werfen? Weit gefehlt - die heimischen Fußballer fingen sich schnell und suchten den Weg zum gegnerischen Tor: Die Kunststoffkugel lief schnell und flüssig durch die Hüingser Reihen. So war in der 27. Minute Sven Barnefske die letzte Station eines Sportfreunde-Angriffs. Der Hüingser Kapitän schloss mit einem satten Schuss aus rund 20 Metern in den Winkel zum 1:1-Ausgleich ab. Der Kreisrivale vom Rande des Felsenmeeres schien sichtlich beeindruckt.

Offener Schlagabtausch

Nur 180 Sekunden später eine weitere prima Kombination des Bezirksligisten - diesmal vollendete Igor Markus zum 2:1. Die Partie behielt ihr hohes Tempo und beide Mannschaften hatten die Möglichkeiten, ihr Team entscheidend in Position zu bringen. So hätte der ehemalige Mendener Niels Altmann den Ausgleichstreffer für den Fusionsklub aus Hemer erzielen können. Aber ebenso hatten Robyn Schoppe und seine Mitstreiter gute Tormöglichkeiten vor den Augen. Die Partie verlor nichts von ihren Reiz und so gingen die Sportfreunde mit ihrem knappen Vorsprung in den zweiten Spielabschnitt. Hüingsens Brian Ruck und der eingewechselte Tarik Güclü hatten noch zwei gute Möglichkeiten.

Am Ende sollte sich das Glück auf die Seite der Gäste schlagen. Bouaich konnte den Treffer zum 2:2 (75.) markieren. Hüingsens starker Keeper Julien Dierks war machtlos. Beide Teams suchten dann noch den Weg zum dritten Treffer. Der wäre dann aber vermutlich auch des Guten zu viel gewesen.

Zweiter Platz aus eigener Kraft möglich

Uwe Hausherr hatte sich nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Ahmet Canden (SG Gahmen) schnell mit dem Ergebnis abgefunden. „Wir liegen immer noch richtig gut im Rennen. Zudem haben wir ja noch ein Nachholspiel“, erinnert der Hüingser an jene noch ausstehende Partie gegen den FSV Gevelsberg. Die musste vor Wochen aufgrund der Corona-Fälle im Hüingser Team verlegt werden. Nach oben in der Tabelle schaut Hausherr sowieso nicht. „Die Meisterschaft ist doch schon vergeben. Das macht der Kiersper SC ganz alleine“, so der Hüingser. Der Tabellenführer landete im zehnten Spiel seinen zehnten Sieg - beeindruckend.

