Vier Spieler kommen, einer geht. Die Personalplanungen des Fußball-Bezirksligisten Sportfreunde Hüingsen laufen auch während der Zwangspause, die die Corona-Pandemie dem Sport derzeit beschert, weiter.

Nachdem die technischen Probleme gelöst waren, hatte Uwe Hausherr seinen Mitstreitern positive Nachrichten zu verkünden. In einer Videokonferenz mit dem Trainerteam Giancarlo und Marco Fiore, sowie Geschäftsführer Manfred Mösta berichtete der Sportliche Leiter der Sportfreunde von weiteren vier Spielern, die in der kommenden Saison im Ohl das Trikot überziehen wollen.

Maier geht zum VfL Kamen

Aber es gibt auch einen Wermutstropfen. Abwehrchef Tobias Maier wird die Hüingser am Saisonende verlassen. Der Justizvollzugsbeamte wohnt in Kamen – der Aufwand ist enorm, um zum Training oder zum Spiel zu erscheinen. „Das ist absolut verständlich. Tobi ist jemand, der keine Trainingseinheit verpasst und da ist es schon ein sehr hoher Aufwand, den er betreiben muss, um zu uns zu kommen“, weiß Uwe Hausherr, der die Entscheidung Maiers nachvollziehen kann. Maier wechselt im Sommer zum Unnaer A-Kreisligisten VfL Kamen, der dort auf dem sechsten Tabellenplatz steht.

Maier wechselte in der Winterpause 2018/19 von Grün-Weiß Menden zu den Sportfreunde Hüingsen, um die Abwehr des damaligen Aufsteigers zu stabilisieren. Maier, der in der Jugend von Borussia Dortmund ausgebildet wurde, zählt zu den besten Innenverteidigern in der „Bundesliga des Sauerlandes“.

Ersetzt werden soll Tobias Maier mit einem bekannten Gesicht in Hüingsen. Jan-Niklas Eckert kehrt aus dem Lendringser Max-Becker-Sportpark zurück ins Ohl. Eckert gehörte zur Aufstiegsmannschaft der Sportfreunde im Jahr 2018 und wechselte im vergangenen Sommer zum benachbarten A-Kreisligisten. „Wir freuen uns mit Jan-Niklas einen erfahrenen Spieler zu bekommen, der unserer Abwehr nach Tobis Abgang die nötige Stabilität geben wird“, freut sich Hausherr auf den Rückkehrer.

Jugendspieler kommen

Apropos Rückkehrer, als solchen lässt sich auch Ali Karr bezeichnen. Der Mittelfeldspieler lief zuletzt im Trikot von Menden Türk auf, bis er von einem Kreuzbandriss mehr als ein Jahr außer Gefecht gesetzt wurde. „Ali ist ein sehr talentierter Spieler. Nach seiner Verletzung wird er allerdings noch einige Zeit brauchen, um wieder in Form zu kommen. Das ist ein Wechsel, der nicht direkt einschlagen wird, uns aber langfristig hilft“, sagt der Sportliche Leiter der Sportfreunde.

Neben den bekannten Gesichtern richten die Hüingser mit den weiteren beiden Zugängen den Blick in die Zukunft. Rajan Dröppe kommt aus der A-Jugend der DJK Bösperde ins Ohl. Der Mittelfeldspieler durchlief die Jugend beim BSV Menden und bei Borussia Dröschede, bevor es ihn in der Winterpause in den Mendener Norden verschlug „Er hat in der Jugend bereits mit Niklas Westermann zusammengespielt und ist ein überragender Nachwuchsspieler“, lobt Hausherr den jungen Spieler.

Letzter im Bunde ist Berkant Beyaz, der von Borussia Dröschede nach Hüingsen wechselt. Der Linksfuß gilt ebenfalls als sehr talentiert. „Die Mischung macht es. Wir möchten mit unseren erfahrenen Spielern und vielen jungen Leuten, die sehr gute Perspektiven aufzeigen in die kommende Saison gehen. Da sind wir auf einem sehr guten Weg“, erklärt Hausherr.

Zuvor hatten die Hüingser bereits die Verpflichtungen von Torben Ochs (TuS Langenholthausen), Torhüter Dennis Kluy (SG Balve/Garbeck), sowie Philipp Eckert (A-Junioren TuS Sundern) und Jonas Pätsch (A-Junioren Menden United) bekannt gegeben.

Neben Tobias Maier wird es wohl keine weiteren Abgänge geben. „Der Kader bleibt so wie er ist, zusammen“, erklärt Hausherr.