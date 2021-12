Sportfreunde Hüingsen wollen ihre Hinrunde krönen

Hüingsen. Der Fußball-Bezirksligist tritt im letzten Spiel vor der Winterpause beim SSV Kalthof an. Deshalb ist SF-Trainer Benny Huygens gewarnt.

Nachdem die Sportfreunde Hüingsen am Donnerstag Abend das Nachholspiel in der Fußball-Bezirksliga gegen den ASSV Letmathe souverän mit 5:0 gewonnen haben, bleibt für die Mannschaft von Trainer Benny Huygens nicht viel Zeit zum Regenerieren. Denn am Sonntag um 14.30 Uhr steht bereits das Auswärtsspiel beim SSV Kalthof an. Der Gegner ist Tabellenvorletzter und hat bislang erst vier Punkte auf dem Konto.

Doch der SF-Coach fordert noch einmal eine konzentrierte Leistung von seinem Team, bevor es in die Winterpause geht. „Die Saison hat gezeigt, dass in dieser Liga jeder jeden schlagen kann. Trotzdem sind wir der Favorit und wollen gewinnen.

