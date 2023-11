Sportfreunde Hüingsen wollen keine weitere Blamage

Platte Heide Nach dem Pokal-Aus in Lendringsen im Vorjahr, geht es am Freitagabend zum VfL Platte Heide

Am Freitagabend dürften die Blicke der heimischen Fußballfreunde in Richtung Platte Heide gehen. Auf dem Sportplatz Hülschenbrauck kommt es um 18.30 Uhr im Achtelfinale des DFB-Pokals auf Kreisebene zum altbekannten Duell „David gegen Goliath“. Kreisligist VfL Platte Heide empfängt den Herbstmeister der Bezirksliga-Staffel 4, die Sportfreunde Hüingsen. Auf dem Papier dürften die Kicker aus der Republik der klare Favorit sein. Aber das heißt ja nichts - das hat ja vor kurzem auch noch der Deutsche Rekordmeister FC Bayern München erfahren müssen. Der musste ja bekanntlich beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken die Segel streichen.

Wir wollen ein gutes Jahr für uns auch gut abschließen. Dazu gehört auch, dass wir im Kreispokal eine Runde weiterkommen. Uwe Hausherr, Sporlicher Leiter der Sportfreunde Hüingsen

Dass ein Pokal-Aus schon schmerzt, erfuhren in der vergangenen Saison die Sportfreunde Hüingsen am eigenen Leib, als sie ausgerechnet im „Bahnschranken-Duell“ beim BSV Lendringsen ihre Pokalträume frühzeitig beenden mussten. Jetzt liegt eine Neuauflage - gegen einen ebenfalls engagierten A-Ligisten - durchaus im Bereich des Möglichen. „Sicherlich schauen wir schon auf den nächsten Sonntag und das letzte Meisterschaftsspiel des Jahres in Langscheid. Da wollen wir ein gutes Jahr für uns auch noch gut abschließen. Dazu gehört auch, dass wir im Kreispokal noch eine Runde weiterkommen“, sagt Uwe Hausherr, der Sportliche Leiter des Bezirksligisten.

Chancenverwertung muss besser werden

Beim VfL Platte Heide blickt die Mannschaft der heutigen Partie gespannt entgegen. Die Außenseiterrolle dürfte den Schützlingen von Lukas Gorski besonders gut liegen. Letztlich wird es darauf ankommen, wie der VfL seine Torchancen nutzt. Und da war man zuletzt in der Meisterschaft nicht gerade immer effektiv.

Auch im Fußballkreis Arnsberg wird am Freitagabend im Pokal gespielt. Als letzter Balver Vertreter ist die SG Holzen/Eisborn noch im Rennen. Leicht wird es aber nicht, denn um 19.30 Uhr ist am Braukweg der Tabellenzweite und Absteiger aus der Bezirksliga, FC Neheim-Erlenbruch, bei der Spielgemeinschaft zu Gast. In der Meisterschaft trennten sich beide 2:2, es spricht also vieles für ein spannendes Spiel.

