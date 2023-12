Sportlerwahl: Menden sucht jetzt wieder seine Besten

Wie zuletzt bei „Best of Sports“ in Menden will Bürgermeister Roland Schröder auch im neuen Jahr die besten und interessantesten Sportler auf die Bühne bitten.

„Best of Sports“ steht wieder an: Wer soll für 2023 in Menden ausgezeichnet werden? Ab sofort sind wieder Vorschläge für Sportlerehrungen der Stadt Menden gefragt. Besondere Leistungen und Verdienste auf dem Gebiet des Sports werden auch im kommenden Jahr vonseiten der Stadt Menden geehrt. Bei der Veranstaltung „Best of Sports“ verleiht Bürgermeister Dr. Roland Schröder die Sportmedaillen und den Ehrenpreis der Stadt.

Ehrungen in Gold, Silber und Bronze warten auf Preisträger

Anhand der erreichten sportlichen Erfolge aus dem Jahr 2023 werden die Ehrungen in Gold, Silber und Bronze vergeben. Mit dem Ehrenpreis werden langjährige und besondere sportliche Leistungen oder ein langjähriges Engagement im Bereich Sport ausgezeichnet. In Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing und dem Stadtsportverband sucht Menden nun wieder tolle sportliche oder mit dem Sport verbundene Leistungen.

Vorschläge sind noch bis zum 31. Dezember einzureichen

Die Vorschläge für Auszuzeichnende können bis zum 31. Dezember bei der Sportverwaltung bei Sarah Gerber (s.gerber@menden.de) eingereicht werden. Benötigt werden der vollständige Name, das Geburtsdatum, die Anschrift und die erreichte Leistung der Sportlerin oder des Sportlers.

Weitere Informationen rund um die Veranstaltung werden Anfang des kommenden Jahres bekanntgegeben.

