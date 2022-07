Sportwoche: Drei heimische Teams im Einsatz

Benny Huygens greift mit seiner Mannschaft am Abend in die Turnierwoche ein.

Hüingsen. Am Dienstagabend geht die Sportwoche in Hüingsen mit zwei interessanten Duellen in die nächste Runde.

Der Gastgeber gibt sich die Ehre: Fußball-Bezirksligist Sportfreunde Hüingsen spielt am Dienstagabend sein Viertelfinale um den Sparkassen-Cup. Gegner ist der Fröndenberger Kreisligist SV Bausenhagen.

Die Generalprobe hätte besser laufen können. Beim Mendener Stadtpokal mussten sich die Sportfreunde im Halbfinale dem A-Kreisligisten SV Oesbern im Elfmeterschießen geschlagen geben. Aus dem Endspiel der beiden Mendener Aushängeschilder in Sachen Fußball wurde demnach nichts. Besser soll es nun bei der eigenen Turnierwoche laufen. Gegner ist der A-Kreisligist SV Bausenhagen aus der Staffel A2 des Fußballkreises Unna-Hamm. Die Fröndenberger spielten zuletzt vor gut zwei Wochen und gewannen gegen den BSV Lendringsen mit 5:3. Anpfiff ist um 20 Uhr.

Thomas Albracht und die DJK Bösperde treffen am Dienstagabend auf die SG Balve/Garbeck. Foto: Dietmar Reker

A-Ligaduell zwischen Balve und Bösperde

Das erste Spiel des Abends bestreiten mit der SG Balve/Garbeck und der DJK Bösperde zwei A-Ligisten aus dem Hönnetal. Dabei scheint die SG Balve/Garbeck unter ihrem neuen Trainer Korhan Oguz gut drauf zu sein, am vergangenen Sonntag gab es einen 1:0-Sieg beim Bezirksligisten TuRa Freienohl, Gegner DJK Bösperde ist noch im Aufbau, die Resultate aus den Testspielen waren noch wenig aussagekräftig.

In der vergangenen Woche gab es bei den Mendener Stadtmeisterschaften zwei Niederlagen ohne erzielten Treffer, was aber angesichts der hohen Temperaturen, die an dem Abend herrschten, nicht verwunderlich war. Anpfiff des Duells zwischen dem Arnsberger und Iserlohner A-Ligisten ist um 18.15 Uhr.

