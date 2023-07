Stadt sucht Standort für Fitness-Parcours

Menden. Wo soll ein neuer Fitness-Parcours entstehen? Die Stadt bittet die Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe bei dieser Entscheidung.

Seit einigen Wochen erfreuen sich die Outdoor-Sportgeräte im Biebertal großer Beliebtheit bei Sportlerinnen und Sportlern, die keine Lust aufs Fitnessstudio haben und lieber in der freien Natur ein paar Übungen absolvieren wollen. Nun soll das Konzept ausgebaut werden.

Sie stechen direkt ins Auge. Die orange-gelben Fitnessgeräte zwischen Teich und Bieber im Freizeitgebiet in Lendringsen. Beim CrossFit, einem Crosstrainer, können Beine, Schultern und Rücken trainiert werden. Beim Power Pull, einer Art Latzug, stehen Arme und Rücken im Fokus. Es sind nur zwei von insgesamt sechs Geräten, mit denen sich die Besucherinnen und Besucher stärken können.

Neue Flächen entstehen

Nach dem gleichen Prinzip sollen weitere Sportflächen im Mendener Stadtgebiet entstehen und zukünftig noch mehr Möglichkeiten schaffen, kostenlos und jederzeit verfügbar an der eigenen Fitness zu arbeiten. Offen ist der Standort der neuen Geräte. Und hier setzt die Stadt Menden nun auf die Mithilfe der Bevölkerung. Die kann aus drei Standorten ihren Favoriten auswählen und dazu beitragen, dass der neue Fitness-Parcours am beliebtesten Ort aufgestellt wird. „Vor einiger Zeit wurde ein erster Fitness-Parcours im Mendener Süden errichtet“, schreibt die Stadt auf ihrer Homepage zur Abstimmung.

Fest steht, dass der Parcours im Bereich Platte Heide entstehen soll. Auf der Homepage der Stadt haben die Mendenerinnen und Mendener nun noch bis Sonntag, 20. August, die Möglichkeit, um über den genauen Standort abzustimmen. Zur Auswahl stehen folgende Möglichkeiten:

Freizeitzentrum Frielingsen Foto: Stadt Menden

Freizeitzentrum Frielingsen: Auf dem Spielplatzgelände im Freizeitzentrum Frielingsen könnte auf der nördlichen und bisher noch nicht genutzten Freifläche ein Fitness-Parcours errichtet werden. Der Vorteil: Durch die bestehenden Angebote wie den Bolzplatz oder die Skateranlage würde der Standort weiter aufgewertet. „Das Freizeitzentrum fordert Dich mit der Skateranlage und dem Bolzgelände bereits jetzt sportlich - der Fitness-Parcours mit seinen Outdoor-Sportgeräten könnte Dich zusätzlich zu einem Training herausfordern“, wirbt die Stadt Menden auf ihrer Homepage für den Standort Frielingsen.

Der Hülschenbrauck. Foto: Stadt Menden

Sportplatz Hülschenbrauck: Hier wäre der Plan, die Fitnessflächen in unmittelbarer Nähe zum Sportplatz des VfL Platte Heide zu erriechten. „Die sich anschließenden Feldwege laden zum Joggen oder Walken ein - der Fitness-Parcours mit seinen Outdoor-Sportgeräten könnte so Deine Trainings sportlich ergänzen“, argumentiert die Stadt zum Standort auf der Freifläche in der Nähe des Parkplatzes neben dem Aufgang am Fuße der Sportanlage.

Am Papenbusch Foto: Stadt Menden

Am Papenbusch: Auch der Papenbusch ist Freizeitsportlern nicht unbekannt. Neben der Sporthalle und der Calisthenics-Anlage gibt es dort einen großen Spielplatz, der jüngst komplett überarbeitet wurde. Auf einer Freifläche auf dem unteren Spielplatzgelände könnte der Fitness-Parcours errichtet werden.

Abgestimmt werden kann unter www.menden.de/sport.

