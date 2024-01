Stadtmeisterschaften: Ein Spektakel, viele Anekdoten

Menden Die Hallenfußball-Stadtmeisterschaften finden seit 1983 statt und haben in Menden Kultstatus. 2000 Zuschauer an zwei Tagen erwartet.

Es begann vor mehr als vier Jahrzehnten. 1983 spielten die Mendener Fußballer erstmals ihren Stadtmeister in der Halle aus. Damals - das Turnier war noch eines Tagesveranstaltung - setzte sich der BSV Lendringsen die Krone des Hönnestädter Champions auf. Im Finale der ersten Stadtmeisterschaften setzten sich die „Blau-Weißen“ gegen die „Rot-Weißen“ vom BSV Menden mit 4:2 nach Siebenmeterschießen durch. Es war der Startschuss für eine Veranstaltung, die weit über die Stadtgrenzen seinesgleichen sucht. So dürfte am Samstag und Sonntag die heimische Fußballfamilie dafür sorgen, dass die nunmehr 39. Auflage des Mendener Championats wieder ein Zuschauermagnet wird. Es werden wohl auch diesmal mehr als 2000 Zuschauer werden, die am Wochenende Einlass in die Kreissporthalle finden.

In diesem Jahr richtet der B-Kreisligist GFV Olympos Menden im Namen des veranstaltenden Stadtsportverbandes das Turnier aus. Und das Turnier dürfte auch in dieses Mal wieder reichlich Anekdoten für die Chronik der Mendener Stadtmeisterschaften liefern. So wie zum Beispiel im Jahr 1987 als die Hönnestädter Kicker zum fünften Mal ihren Besten suchen. Damals verfolgten die Titelkämpfe in der Walramhalle 800 Zuschauer an einem Tag. Die Westfalenpost titelte am Montag über das Turnier „Mendener zappeln im Netz von Hallenfischer Hammer“. „Eddy“ Hammer hatte damals praktisch im Alleingang dafür gesorgt, dass die DJK Bösperde ihren 1986 gewonnenen Titel gegen den Landesligisten BSV Menden verteidigen konnte. Mit 4:2 gewann die DJK Bösperde gegen den haushohen Favoriten. Für viele Fußballfreunde, die damals im „Walram“ dabei waren, zählt Edmund Hammer noch heute zu den besten Hallenspielern Mendens.

Die glücklichere Mannschaft hat gewonnen. Klaus-Peter Dilley, 1997 Trainer des SV Oesbern, über die damalige Finalniederlage gegen den BSV Menden

Zehn Jahre später nahm die DJK Bösperde wieder eine besondere Rolle ein. 1997 fungierte der Klub vom Gemeindesportplatz als Ausrichter. Damals war das Turnier längst in der Kreissporthalle heimisch geworden. Doch die erste Hiobsbotschaft ereilte den Ausrichter am Samstagmorgen als Langfinger bei einem Einbruch im Haus des DJK-Mitarbeiters auch Teile des Wechselgeldes für die Veranstaltung mitgehen ließen. Sportlich wurde der BSV Menden neuer Stadtmeister.

Mehr als 2000 Zuschauer werden am Wochenende wieder in der Kreissporthalle erwartet. Foto: Thomas Nitsche / WP

Doch der Hönnestädter Vorzeigeklub musste sich mächtig strecken beim knappen 3:2-Finalsieg gegen den SV Oesbern. Der Klub vom Habicht hatte schon ein Jahr zuvor das Turnier als Vize abgeschlossen. Die Habicht-Kicker haderten mit dem fehlenden Glück. „Die glücklichere Mannschaft hat gewonnen“, sagte Oesbers damaliger Trainer Klaus-Peter Dilley nach dem Turnierende.

Dass der BSV Menden keinesfalls immer die Übermannschaft war, konnte man 2007 feststellen. Da beendeten die Kicker vom Oesberner Weg das Stadtturnier als „Fünfter“. Stadtmeister wurde damals Menden Türk. Im Finale bezwang der damalige Bezirksligist die DJK Bösperde mit 4:2.

Zweiter Titel ist der letzte

Der zweite Titelgewinn in der Geschichte der Mendener Hallenfußballstadtmeisterschaften sollte auch der vorläufig letzte sein. Denn nach der Saison 2006/2007 verblasste der Glanz des Orient-Expresses. Zahlreiche Spieler verließen den Klub. Darunter auch der damalige Spielertrainer Rafael Lehmann, der sich einem Klub im Kreis Arnsberg anschloss. Lehmann, der einige Länderspiele als Jugendlicher absolvierte, machte den Stadtmeisterschaften bei der damaligen Siegerehrung noch eine Liebeserklärung. „Ich werde dieses Turnier vermissen. Es ist halt geil, in Menden zu spielen. Ich werde lieber Stadtmeister, als bei anderen Turnieren um irgendwelche Prämien zu spielen“, betonte der Mendener.

Damals - im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends hatten die großen Turniere mit dreistelliger Teilnehmerzahl und hohen Siegprämien Hochkonjunktur. Auch der Preis für den besten Spieler des Turniers ging damals an Menden Türk. Christian Manza erhielt damals den Ehrenpreis der Westfalenpost. Was wohl am Sonntagabend vom Turnier 2024 in Erinnerung bleibt? Man wird es sehen.

Die Spiele im Überblick A-Turnier (Samstag) Gruppe A: Sportfreunde Hüingsen, DJK Bösperde, VfL Platte Heide, Menden Türk, SV Oesbern.

12 Uhr: SF Hüingsen - SV Oesbern

12.30 Uhr: Bösperde - Platte Heide

13 Uhr: Menden Türk - Hüingsen

13.30 Uhr: Platte Heide - Oesbern

14 Uhr: Menden Türk - Bösperde

14.30 Uhr: Platte Heide - Hüingsen

15 Uhr: Oesbern - Menden Türk

15.30 Uhr: Hüingsen - Bösperde

16 Uhr: Menden Türk - Platte Heide

16.30 Uhr: Bösperde - Oesbern Gruppe B: BSV Menden, Sportfreunde Hüingsen II, BSV Lendringsen, Grün-Weiß Menden, GFV Olympos Menden

12.15 Uhr: BSV Menden - Olympos

12.45 Uhr: Hüingsen II - Lendringsen

13.15 Uhr: GW Menden - BSV Menden

13.45 Uhr: Lendringsen - Olympos

14.15 Uhr: GW Menden - Hüingsen II

14.45 Uhr: Lendringsen - BSV Menden

15.15 Uhr: Olympos - GW Menden

15.45 Uhr: BSV Menden - Hüingsen II

16.15 Uhr: GW Menden - Lendringsen

16.45 Uhr: Hüingsen II - Olympos Alte Herren (Samstag): Gruppe A: DJK Bösperde - GW Menden, Olympos Menden, SV Oesbern, SF Hüingsen.

17.30 Uhr: Bösperde - Hüingsen

17.54 Uhr: GW Menden - Olympos

18.18 Uhr: Oesbern - Bösperde

18.42 Uhr: Olympos - Hüingsen

19.06 Uhr: Oesbern - GW Menden

19.30 Uhr: Olympos - Bösperde

19.54 Uhr: Hüingsen - Oesbern

20.06 Uhr: Bösperde - GW Menden

20.18 Uhr: Oesbern - Olympos

20.30 Uhr: GW Menden - Hüingsen Gruppe B: BSV Lendringsen, VfL Platte Heide, Menden Türk, BSV Menden

17.42 Uhr: Platte Heide - BSV Menden

18.06 Uhr: Lendringsen - Menden Türk

18.30 Uhr: Platte Heide - Lendringsen

18.54 Uhr: Menden Türk - BSV Menden

19.18 Uhr: BSV Menden - Lendringsen

19.42 Uhr: Menden Türk - Platte Heide B-Turnier (Sonntag): Gruppe A: VfL Platte Heide III, BSV Lendringen II, BSV Menden II

10.30 Uhr: Lendringsen II - Menden II

11 Uhr: Platte Heide III- - Lendringsen II

11.30 Uhr: Menden II - Platte Heide III Gruppe B: VfL Platte Heide II, DJK Bösperde II, SF Hüingsen III

10.45 Uhr: Bösperde II - Hüingsen III

11.15 Uhr: Platte Heide II - Bösperde II

11.45 Uhr: Hüingsen III - Platte Heide II

