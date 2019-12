Stange übernimmt in Menden

Einen vergleichbaren Nachfolger für einen solchen Handball-Fachmann wie Arnd Wefing zu finden, ist alles andere als einfach – die SG Menden Sauerland hat es aber geschafft. Und das sogar in äußerst kurzer Zeit. Ab der kommenden Saison wird Thorsten Stange als Trainer für die Landesliga-Reserve verantwortlich sein. Stange folgt damit auf Arnd Wefing, der aus beruflichen Gründen kürzer tritt und ab der kommenden Saison den Bezirksligisten vom Letmather TV betreuen wird.

Seit Jahren betreut Thorsten Stange die erste Mannschaft vom HVE Villigst-Ergste und führte diese von der Bezirks-in die Landesliga. Dort etablierte sich der HVE, inzwischen gespickt mit vielen Spielern des ehemaligen A-Jugend-Bundesliga-Jahrgangs, in der Spitzengruppe. Nur knapp verpassten die Schwerter Vorstädter in den vergangenen Jahren den Aufstieg in die Verbandsliga, mit diesem soll es dann in dieser Saison klappen. Mit 20:0 Punkten aus zehn Spielen steht der HVE ungeschlagen an der Tabellenspitze.

Dennoch wurde in der vergangenen Woche bekannt, dass die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Thorsten Stange zum Saisonende beendet wird. Aus dem Umfeld des Vereins ist zu hören, dass diese Trennung mit einigen Misstönen verbunden war.

Der SG Menden hingegen wird es recht sein, dass sie mit Thorsten Stange, der bereits die Frauen des TV Menden-Schwitten in der Oberliga betreute und damit in der Hönnestadt keineswegs unbekannt ist, ein versierter Trainer für die kommende Saison frei war. „Thorsten hat in den letzten Jahren gezeigt, dass er junge Spieler hervorragend ausbilden und in den Seniorenbereich integrieren kann. Er passt mit seinen Fähigkeiten und seiner Philosophie gut in unser Vereinskonzept“, heißt es von Seiten der Mendener Handballer.