Stimmungsdämpfer: Iserlohn Roosters verlieren in Köln 1:4

Köln. Jason O’Leary, Trainer der Iserlohn Roosters, richtet nach dem deutlichen 1:4 in der DEL gegen die Kölner Haie klare Worte an eine Spielergruppe.

Aufbruchstimmung umwehte die Iserlohn Roosters am Freitagabend nach dem deutlichen Heimsieg gegen Bremerhaven. Am Sonntagabend allerdings war aus dem Wind wieder ein laues Lüftchen geworden. Mit 1:4 verloren die Sauerländer in der Deutschen Eishockey Liga gegen die Kölner Haie. Und Trainer Jason O’Leary nahm nach dem Auswärtsspiel besonders eine Spielergruppe in die Pflicht.