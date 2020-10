Stimmungstief beim BSV Menden nach 2:3-Heimniederlage

Der Traum vom ersten Heimsieg in der laufenden Saison ging nicht in Erfüllung. Die Landesliga-Fußballer des BSV Menden hatten auf dem Naturrasenplatz des Huckenohl-Stadions mit 2:3 (0:3) gegen den SV 04 Attendorn das Nachsehen.

Kevin Hines, Trainer des BSV Menden, war sichtlich verstimmt nach dem Spielverlauf. Er wollte auf Nachfragen keinen Kommentar zur Niederlage abgeben. „Heute sage ich nichts“, ließ er sich zu keiner Aussage hinreißen. Sein Trainerkollege aus Attendorn, Ralf Sonnenberg, war dagegen besser gelaunt. „Der BSV Menden war der erwartet schwere Gegner. Meiner Truppe muss ich ein großes Kompliment für die Leistung machen“, urteilte er wenige Minute nach dem Abpfiff. Seine Mannschaft habe, so der Coach weiter, bis auf die ersten zehn Minuten überzeugend verteidigt. Danach habe, so Ralf Sonneberg weiter, das Umschaltspiel ausgezeichnet funktioniert.

Linke Abwehrseite in der ersten Halbzeit die Achillesferse

Die linke Mendener Abwehrseite war in der ersten Halbzeit die Achillesferse beim BSV. In der 17. Minute setzte sich der Attendorner Serkan Gürsoy erfolgreich auf der rechten Seite durch. Seine Hereingabe in den Fünf-Meter-Raum bugsierte Vedat Vural in die BSV-Maschen. 1:0 für die Gäste aus dem Kreis Olpe. Acht Minuten später bauten die Attendorner ihre Führung zum 2:0 aus. Marvin Annen flankte wiederum von der rechten Seite in den Strafraum und Vedat Vural köpfte den Ball wuchtig in das BSV-Tor. Es war fast ein Spielbild des ersten Gegentreffers. Ernüchterung machte sich sich beim BSV breit.

Beim 0:3 in der letzten Spielminute vor dem Pausenpfiff hebelten die Attendorner erneut die linke Abwehrseite des BSV aus. Diesmal stand Jerome König goldrichtig im Mendener Strafraum und markiert das 0:3. Der BSV war sichtlich geschockt.

Mike Davids erzielt Anschlusstreffer zum 1:3

Nach dem Wiederanpfiff verflachte zunächst das Tempo ein wenig. Doch in der 65. Minute war der BSV hellwach. Mike Davids schloss die Kombination zwischen Robyn Schoppe und Ayoub Alaiz erfolgreich zum 1:3-Anschlusstreffer ab. Der BSV sorgte nun wieder für mehr Druck. Immer wieder gab es Chancen. So scheiterten Ayoub Alaiz (80.) und Jan Kießler (82.) in bester Schussposition. Doch der BSV drückte weiter auf das Tempo. In der 87. Minute markierte Fabian Jenusch das 2:3. Der BSV bäumte sich noch einmal auf. Hoffnung keimte auf. Doch am Ende lief den Gastgeber die Zeit davon.

Dabei hatte das Team von BSV-Trainer Kevin Hines beste Möglichkeiten, erfolgreich zu sein. Die wohl beste Chance vergab Tom Jenke in der 32. Minute, als er mit einem Strafstoß an Attendorns Keeper Alexandros Goulas scheiterte. Zuvor war der BSVer Tim Kießler im rechten Strafraum vom Attendorner Dustin Langenberg von den Beinen geholt worden. Schiedsrichter Matthias Gerlach reagierte sofort und entschied auf Elfmeter.

Unglaubliche Dynamik

Vor allem in der ersten Viertelstunde hatten die Gastgeber auf dem Naturrasenplatz beste Möglichkeiten, ein Tor zu erzielen. Jan Kießler hat in dieser Phase eine unglaubliche Dynamik gezeigt. Kurz hintereinander konnte er jeweils nur im allerletzten Moment von Attendorn gestoppt werden.