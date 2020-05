SuS Beckum mit besonderem Trikot im Jubiläumsjahr

Besonderes Jahr, besondere Umstände: Das resultiert beim SuS Beckum in einem gesonderten Trikot.

Balve. Das Jubiläum und die besonderen Umstände um das Coronavirus haben den SuS Beckum auf eine Idee gebracht – ab sofort gibt es ein Sondertrikot.

Unter dem Motto „Gemeinsam stark“ hat der Fußballverein SuS Beckum 1920 ein Sondertrikot herausgebracht – und das gleich aus zwei Gründen. Denn neben den fehlenden Einnahmen durch die coronabedingte Spielpause gibt es in Beckum auch was zu feiern: Der SuS ist in diesem Jahr 100 geworden.

Um dieses Jubiläum in besonderer Erinnerung zu halten und Geld in die Vereinskasse zu bringen haben die Beckumer Kicker das Sondertrikot im Eiltempo realisiert. „Wir haben das auf einer Vorstandssitzung besprochen und dann ziemlich zeitig umgesetzt“, sagt Johannes Schulte. Der Vorsitzende des Spiel-und Sportvereins berichtet, dass schnell nach der Ideenfindung mit der „Skyline von Beckum“ ein passendes Motiv und mit dem Balver Textilveredler Ligatexx ein Partner gefunden wurde.

Individualisierung möglich

So sieht das Sondertrikot des SuS Beckum aus. Foto: SuS Beckum

Auf schwarzem Grund sind die Umrisse des Balver Ortsteils zu sehen, darunter prangert der Schriftzug „Gemeinsam stark.“ Das Sondertrikot gibt es zu einem Preis von 24,95 Euro, wer seinen Namen und eine Nummer auf dem Trikot haben möchte, kann dies für 9,95 Euro zusätzlich bestellen. Mit den Einnahmen aus der Verkaufsaktion sollen die Modernisierungsmaßnahmen am Sportplatz in Beckum vorangetrieben werden. Diesen betreibt der SuS in Eigenregie, anfallende Reparaturarbeiten muss der Verein entsptrechen selbst finanzieren.

Das Trikot kann bis zum 31. Mai per Facebook, Instagram, E-Mail oder Telefon (01635910114) bei den Beckumer Kickern bestellt werden. Unter allen Käufern wird darüber hinaus noch ein Tablet verlost.

