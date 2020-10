SuS Beckum mit der Bronzemedaille ausgezeichnet

Großer Auftritt des SuS Beckum: Der Verein aus Balve hat bei der von der Volksbank in Südwestfalen durchgeführten Aktion „Großer Stern des Sports“ in Bronze den dritten Platz belegt und erhielt darüber hinaus eine Auszeichnung in Höhe von 500 Euro.

Den Sieg sicherte sich der RSV Listertal, der zusätzlich mit 1.500 Euro prämiert war. Den zweiten Platz belegten die Turbo-Schnecken Lüdenscheid.

In seiner Bewerbung „100 Jahre Vergangenheit und Zukunft“ hatte der Balver Verein deutlich gemacht, dass er seit einem Jahrhundert fester Bestandteil des Dorflebens ist und ambitioniert in die Zukunft geht. Der SuS Beckum baute ein Multifunktions-Sportheim, das im Jubiläumsjahr mit einem großen Fest eingeweiht werden sollte. Aufgrund der Corona-Pandemie musste er die Feierlichkeiten absagen, organisierte stattdessen aber einige Aktionen, um Mitglieder, Freunde und Unterstützer zu überraschen: Die Ehrenamtlichen ließen einen Jubiläumsschnaps in den Vereinsfarben abfüllen, verkauften Eintrittskarten, Bier und Bratwurst virtuell und legten ein Sondertrikot mit der Beckumer Skyline und dem Slogan „Gemeinsam stark“ auf.

Sportgrößen gratulieren in der Jubiläumswoche

In der Jubiläumswoche gratulierten Sportgrößen wie Thorsten Legat, Teddy de Beer, Peter Neururer und Reiner Calmund per Videobotschaft. Stefan Ohrmann, Privatkundenleiter für den Bereich Märkischer Kreis bei der Volksbank, ist sicher: „Der SuS Beckum zeigt par excellence, wie es Ehrenamt mit viel Kreativität und Tatkraft schafft, zu bestehen, sich zu entwickeln und Großes zu leisten – auch in schwierigen Zeiten.“

Eine Jury aus Vertretern des Kreissportbundes, der Medien und der Volksbank hat die Auswahl der Preisträger unter größter Sorgfalt getroffen.

Initiiert durch den Deutschen Olympischen Sportbund und die Volksbanken Raiffeisenbanken werden die „Sterne des Sports“ bereits seit 2004 vergeben. Inzwischen hat sich der Wettbewerb zu einem gesellschaftspolitischen Event entwickelt, dessen alljährlicher Höhepunkt die Auszeichnung der „Sterne des Sports“ in Gold in Berlin ist.

20 Vereine bewerben sich um den „Oscar des Breitensports“

Die Veranstaltung wird von höchster politischer Ebene begleitet: In den vergangenen Jahren haben die Bundeskanzlerin und der Bundespräsident die Bundessieger im jährlichen Wechsel persönlich ausgezeichnet.

Insgesamt hatten sich 20 Vereine aus der Region bei der Volksbank in Südwestfalen um den „Oscar des Breitensports“ beworben. „Mit der Vielfalt an Engagements und Programmen haben die Sportvereine in unserer Region eindrucksvoll ihre Leistungsfähigkeit und ihren Einsatz unter Beweis gestellt“, lobte Stefan Ohrmann alle Teilnehmer bei der Siegerehrung.