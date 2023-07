SV Bieber Lendringsen: Michael Peters überzeugt bei Finals

Berlin/Lendringsen. Das Aushängeschild des SV Bieber Lendringsen verbessert bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin seine Bestzeit. Im Freistil wird er sogar 19.

Michael Peters vom SV Bieber Lendringsen ist an diesem Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin geschwommen. Dabei verpasste er zwar die Finalläufe, konnte aber trotzdem aufhorchen lassen. „Ich bin gut geschwommen und mit meinen Zeiten zufrieden. In 50 Schmetterling bin ich mit 25,33 Sekunden (fast Bestzeit) 23. in der offenen Wertung geworden und 19. in der U23-Wertung. Freistil war noch etwas besser dort bin ich mit 23,61 in Bestzeit 19. offen und 13. in der U23 geworden. Damit habe ich leider knapp das B-Finale verpasst“, erklärte das Aushängeschild des SV Bieber Lendringsen nach dem Rennen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden