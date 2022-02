SV Menden: Elias Getsch geht im Finale die Puste aus

Elias Geltsch ist knapp am Westfalenmeistertitel gescheitert.

Menden/Lippstadt. Mendener Boxer kämpft sich ins Finale der Westfalenmeisterschaften. Dort gibt es zu viel Gas.

Knapp am Westfalenmeistertitel vorbeigeboxt hat sich Elias Geltsch vom SV Mendenbei den Westfalenmeisterschaften im olympischen Boxen in Lippstadt.

Teutonia Lippstadt richtete die Meisterschaften aus, zu denen sich auch der Mendener im Jugend-Mittelgewicht qualifiziert hatte. Im Halbfinale ging es direkt gegen Ibrahim Omeirat vom Traditionsverein „Boxring unter Fritz“ aus Wanne-Eickel.

Hochmotiviert, boxerisch aggressiv und konditionell auf der Höhe, kämpfte Elias Geltsch den starken Omeirat in drei Runden á drei Minuten nieder. Der verbissen geführte Kampf in der 71 Kilogramm.-Jugend- Mittelgewichtsklasse - gleichzusetzen mit der Senioren Eliteklasse, war im Nachhinein „leistungsmäßig betrachtet, der vorweggenommene Endkampf“, lobte Norbert Beschorner, zweiter Vorsitzender der Mendener Boxer. Das erste Ziel war damit erreicht: Elias Geltsch stand im Finalkampf.

In erster Runde kurz vor K.o.-Sieg

Der Finalkampf gegen den Warendorfer Noah Kielmann sollte - nach der bislang gezeigten Leistung - für den Mendener Boxer den Titel bringen.

Es kam jedoch anders: „Elias legte in Runde eins los wie die Feuerwehr, deckte Kielmann ein mit Kopftreffern, brachte ihn an den Rand zum K.o., bzw. ein Abbruch lag nach dem Anzählen in der Luft. Echtes powerboxen, Kielmann kam gar nicht zum Schlag. Klare Runde, die mindestens 10:8 für Elias enden musste“, sah Beschorner den Mendener klar im Vorteil.

In Runde zwei zunächst dasselbe Bild, ohne allerdings die Überlegenheit aus der ersten Runde zu zeigen. „In der Runde kamen dann erste Anzeichen, das die Pulle leerer und leerer wurde“, sah der zweite Vorsitzende, wie sein Schützling dem hohen Anfangstempo Tribut zollen musste. Unter dem Strich sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Runde, die aber nach dem Endergebnis geurteilt, mit 10:9 für Kielmann gewertet wurde.

Kondition lässt stark nach

In der Pause zur dritten Runde gaben die Trainer Roman Patschkowski und Willi Hömberg alles, um ihren Kämpfer aufzubauen. Es half nichts mehr. Elias hatte überpact und konnte in Runde drei nicht mehr zusetzten. Der Wille war da, das Fleisch wurde schwach und schwächer, aber Elias Geltsch kämpfe sich bis zum Ende durch. Die Punktrichter sagen leichte Vorteile für den Warendorfer und werteten die Runde mit 10:9 für Kielmann Da der Gegner des Mendener Boxers durch ein Freilos das Finale erreichte, hatte er einen physischen Vorteil.

„Obwohl - über den gesamten Kampf betrachtet - Elias treffermäßig klar im Vorteil ist, entscheiden die Punktrichter gegen Elias. Der letzte Eindruck vom überpacten Elias hat die Punktrichter beeinflusst“, ist Beschorner sicher.

„Die Devise lautete bereits am nächsten Trainingsabend: weitermachen, aus dem Erlebten lernen und der Rang des Box-Vizewestfalenmeisters im U19-Finale ist ja ein großer Erfolg“, betont Beschorner.

