SV Menden: So fällt Rhönradturnen auch Anfängern leicht

Synchronität bei drei Sportlerinnen: Rhönradturnen kann man auch in der Gruppe, wie der SV Menden in diesem Bild beweist.

Menden. Rhönradturnen sieht von von außen spektakulär aus. Trainerin Maike Zander vom SV Menden gibt Tipps, damit der Start gelingt.

Wer Rhönradturnen machen möchte, sollte einige Dinge beachten. Bei dem Turnen im Rhönrad ist die richtige Sportbekleidung wichtig. Zander rät dazu, eng anliegende Klamotten für den Sport zu wählen. Denn so kann das Risiko, am Rad hängen zu bleiben, minimiert werden. Bei Wettkämpfen wird daher in der Regel in Bodys geturnt. Auch längere Haare stören bei den Drehungen. „Sie sind einfach überall. Bei jeder Drehung des Rads fallen sie außerdem ins Gesicht“, berichtet Zander. Deshalb sollten lange Haare für das Rhönradturnen zusammengebunden werden.

Bei der Wahl der Turnschuhe ist darauf zu achten, dass sie dünner Sohle besitzen. Denn für den Halt im Rhönrad ist es wichtig, dass der Fuß gestreckt werden kann. Auch die Turnschläppchen, die viele noch aus dem Turnunterricht ihrer Kindheit kennen, sind geeignet für das Turnen im Rhönrad. „Ein gutes Fußgefühl im Rad ist essenziell, damit die turnerischen Elemente gelingen“, erklärt Zander. Für den Rhönradsport ist auch ein guter Gleichgewichtssinn und Allgemeinbeweglichkeit hilfreich. Turnerische Vorkenntnisse sind für das Rhönradturnen zwar nicht erforderlich.

Spaßfaktor entscheidend

Erfahrungen im Geräte- oder Bodenturnen helfen aber dabei, die Turnelemente im Rad leichter zu lernen. Am wichtigsten ist für Zander der Spaß am Turnen. Eine geringe Schwindelanfälligkeit trägt dazu bei, besser mit den vielen Drehungen um die eigene Achse zu Recht zu kommen. Wenn der Sportler Vertrauen zu dem Rhönrad aufbauen hat, kann er damit anfangen, verschiedene Figuren in dem fahrenden Rad zu turnen. Laut Zander fangen Einsteiger mit der Seitstellung im rollenden Rhönrad an. Dabei steht der Turner gerade im Rad. Die Füße befinden sich in der Bindung. Die Arme sind in die Luft gestreckt und mit den Händen hält er sich an den Griffen oben am Gestell fest. Diese Einsteigerübung kann dann je nach Bedarf gesteigert werden. Es gibt auch Übungen, bei denen die Sportler außen am Rhönradgestell turnen und noch viele weitere Turnelemente.

