SV Menden: WP-Mitarbeiter springt in luftige Höhen

Menden. Mit dem kleinen Trampolin aus seiner Kindheit hat das, was Rajan Drüppel beim SV Menden erlebt, nicht mehr viel gemein. Ein Selbstversuch.

Trampoline faszinieren WP-Mitarbeiter Rajan Drüppel bereits seit seiner Kindheit. Bei der Trampolinabteilung des SV Menden hatte er nun die Möglichkeit, den Sport selbst auszuprobieren. Ein Selbsttest.

„Schon als kleines Kind liebte ich es, mich auf dem Trampolin auszutoben. Dementsprechend groß war meine Vorfreude auf das Aufeinandertreffen mit der Trampolingruppe von Annika Grieß. Um es vorweg zu nehmen: Ich wurde nicht enttäuscht.

Trampolinspringen ist aufwendig. Und das schon vor dem offiziellen Trainingsstart. Die Sportgeräte müssen aus dem Geräteraum in die Halle geschafft und aufgebaut werden. Routiniert stellen Annika Grieß und ihre Mitstreiter die riesigen Trampoline auf. Nach zehn Minuten sind die letzten Sicherheitsmatten verlegt und es kann losgehen. Die Vorfreude steigt.

Erst Aufwärmen, dann Basics lernen

Aber halt - noch geht es natürlich nicht in die Lüfte. Gemeinsam mit den anderen Sportlern mache ich mich warm - denn ohne Aufwärmen wäre das Verletzungsrisiko viel zu hoch. Wir laufen ein paar Runden, bevor wir verschiedene Übungen des Lauf- ABCs machten, wodurch die wichtigsten Muskelgruppen auf die anstehenden Belastungen vorbereitet wurden. Um auch perfekt für das Trampolin vorbereitet zu sein, dehnen wir uns und machen noch ein paar Kräftigungsübungen. Nach dem kleinen Warm-up geht es auf die Geräte. Gesprungen wurde auf zwei Trampolinen.

Jeder springt ungefähr fünf Minuten, dann wird gewechselt. Die großen Trampoline sind natürlich nicht mit dem aus meiner Kindheit zu vergleichen. Damals bin ich gehüpft, dieses Mal muss ich professionell springen. Dabei geht es erst einmal um die Basics. „Versuch dich an einer Stelle dir gegenüber zu orientieren, damit du in der Mitte bleibst“, ruft mir Annika Grieß zu. Der Trick dabei ist, den ganzen Körper auf Spannung zu halten, dadurch gerate ich nicht so leicht aus dem Gleichgewicht.

Selbstvertrauen steigt

Nach ein paar Sprüngen zum Reinkommen, mache ich mich an die Basic-Sprünge. Ab in die Hocke! Dabei muss ich den Oberkörper gerade halten, die Beine nach dem Absprung anwinkeln und die Knie in Richtung Brust ziehen. Dieser Sprung gelingt. Mein Selbstvertrauen steigt. Also, ab zur nächsten Prüfung: der Grätsche. Dafür strecke ich die Beine auseinander und mache einen Spagat in der Luft. „Am einfachsten ist es, wenn man die Zehenspitzen zum Körper zieht“ verrät mir eine Trainerin.

Trainerin Annika Gries (rechts) hat alles im Blick. Foto: Thomas Nitsche

Wir steigern den Schwierigkeitsgrad und schon stoße ich an meine Grenzen. Die Bücke. Auch dabei strecke ich die Beine gerade raus, allerdings nach vorne und nicht - wie bei der Grätsche - zur Seite. Um diesen Sprung zu bewältigen brauche ich ein paar Anläufe. Doch irgendwann klappt es. Ich fühle mich mit der Zeit immer sicherer, deswegen kann ich jetzt den Sitzsprung ausprobieren. Hierbei lande ich auf dem Hintern und stütze die Hände neben dem Becken auf. Nach dem Aufprall geht es zurück in den Stand. Als Erweiterung gibt es noch den Sitz mit halber Drehung. „Versuch nur die Hüfte dabei zu drehen und nicht mit den Beinen nachzuhelfen. Die Arme sollten ausgestreckt nach oben zeigen, um die Spannung zu halten“, erklärt mir Annika Grieß.

Choreographie scheitert

Zum Abschluss versuche ich eine kleine Choreographie, bei der ich aus einem Sitz mit halber Drehung raus anfange, um dann wieder im Sitz zu landen. Danach folgt eine Hocke. Der Sprung endet mit einer halben Drehung in den Sitz. Bei so einer Sprungabfolge muss ich nicht nur die Sprünge sauber beherrschen, sondern mir auch die richtige Reihenfolge merken. Bis zum Schlussteil bin ich mir sicher, dass mir die Choreo ganz gut gelungen ist. Naja, fast. Den Sprung in den Sitz mit halber Drehung bekomme ich nicht sauber hin. Leider ist die Stunde für mich schon vorbei, ohne dass mir der letzte Sprung glückt. Vielleicht bekomme ich irgendwann noch einmal die Chance, mich an dieser Abfolge zu versuchen.

Trampolinspringen macht großen Spaß. Insgesamt war es für mich mal wieder ein tolles Gefühl, auf einem Trampolin zu springen. Immerhin bin ich seit Jahren auf keinem mehr gewesen. Nach anfänglicher Unsicherheit fühle ich mich schon nach kurzer Zeit immer wohler. Auch dank der super Tipps und Anweisungen der Trainerinnen. Für einen Anfänger habe ich mich glaub ich nicht schlecht geschlagen.“

