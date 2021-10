SV Oesbern: Serie soll auch bei SG Albaum/Heinsberg bestehen

Oesbern. Zwei Siege in Serie haben die Fußballerinnen vom Habicht eingefahren. In der Gemeinde Kirchhundem sollen drei Punkte folgen.

Aller guten Dinge sind drei! Für die Landesliga-Fußballerinnen des SV Oesbernist die Lage in der Liga wieder ein ganzes Stück freundlicher geworden. Die beiden Siege beim SC Drolshagen und gegen die SpVgg Horstmar waren Balsam mit für Kicker-Seele. Am Sonntag soll bei der SG Albaum/Heinsberg nachgelegt werden.

Gar nicht gut geht es der Zweitvertretung des SV Oesbern. Die Schützlinge von Jens Höhle waren bereits am Mittwoch im Einsatz und kassierten gegen die SF Sümmern die nächste Niederlage.

Frauen-Fußball-Landesliga: SG Albaum/Heinsberg - SV Oesbern. Anstoß: Sonntag, 15 Uhr. Auch in diesen Spiel wird es für den SV Oesbern nur über den Kampf gehen. „Wir wollen schon noch den Abstand nach oben weiter verkürzen. Aber das wir auch kein Spaziergang“, mahnt SVÖ-Trainer Marcus Potthoff das nötige Engagement an. Noch vor dem Spiel gibt es beim Gegner einen Wechsel auf der Trainerbank. Ab sofort wir die SG aus der Gemeinde Kirchhundem von Andreas Edelmann, zuletzt Übungsleiter beim Frauen-Regionalligisten Sportfreunde Siegen, betreut.

Frauen-Fußball-Bezirksliga: SF Sümmern - SV Oesbern II 5:0 (2:0). Mit sieben Punkten war die Oesberner Zweitvertretung in die Saison gestartet. Doch seit dem läuft gar nichts mehr. Auch am Mittwoch musste man dem Gegner zum Sieg gratulieren. Das war bereits das fünfte Mal in dieser Spielzeit.

