Tänzerinnen mit vielen Identitäten

Lendringsen New Generation Dance Crew ändert ihren Namen. Warteliste für Kindergruppen

Früher New Generation Dancecrew, heute Identity Dancecrew. Die Lendringser Tanzgruppe wurde in den letzten Jahren unter ihrem alten Namen immer beliebter und bekannter. Und doch hat sie sich weiterentwickelt. Jetzt musste etwas Neues her.

Tanzlehrerin Jennifer Kosel ist stolz auf die Entwicklung ihrer Gruppe. Die verschiedenen Gruppen sind gut besucht und die Nachfrage reißt nicht ab. Knapp 90 Mitglieder zählt die Mendenerin. Die Gruppe der Kinder ist zurzeit ausgebucht. Hier heißt es „Hinten anstellen“ auf der Warteliste. Die Ü16-Gruppe hingegen hat noch ein paar freie Plätze, erklärt Kosel. „Die Nachfrage ist riesengroß. Gerade bei den sieben- bis elf-Jährigen. Momentan tanzen 55 Kinder in der Gruppe“, berichtet sie. Für mehr reichen allerdings die Kapazitäten vom Kursraum nicht aus, erklärt sie.

Auch in diesem Jahr wollen die Tänzerinnen und Tänzer ihr Können unter Beweis stellen. Über das ganze Jahr verteilt finden die verschiedensten Auftritte statt. Als Nächstes sind sie am 3. Februar in der Lürbke in Menden zusehen. „Wir tanzen dort jedes Jahr an Karneval und haben uns etwas ganz Tolles zum Thema Harry Potter ausgedacht“, kündigt sie an. Mit der Zauberer-Performance eröffneten sie bereits im Dezember den Hönne-Cup. 90 Tänzerinnen und Tänzer verwandelten dabei die Bühne in eine magische Filmszene. Im Frühling findet das alljährliche Foto- und Video-Shooting statt, um auch in den sozialen Medien zu glänzen. Ein weiterer Höhepunkt ist die Tanz-Gala am Ende des Jahres. Die Planung läuft.

Aber wenn alles so gut läuft, warum gab es dann den Namenswechsel? „Mit dem neuen Namen wollen wir zeigen, dass wir ganz viele verschiedene Identitäten haben“, erklärt sie. Vertreten sind die verschiedensten Nationalitäten, Haarfarben, Altersgruppen und Körperformen. Und jede und jeder Einzelne ist willkommen. Mit dem neuen Namen wollen sie zeigen, dass sie trotz der ganzen Unterschiede alle in einer Gruppe tanzen.

Vielfalt wird bei der Identity Dance Crew großgeschrieben. Und das gilt nicht nur für die Gruppe an sich. „Wir tanzen jetzt nochmal mehr verschiedene Tanzrichtungen“, berichtet die Tanzlehrerin. Bis April findet jeden Monat ein Workshop statt, bei dem Interessierte die verschiedenen Styles ausprobieren können: darunter beispielsweise releaxed Hip Hop, Lady Style und Heel Dance. „Wer mit dem Tanzen Spaß hat und sich einbringen möchte, ist bei uns genau richtig“, motiviert Kosel.

