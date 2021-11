TB Bösperde setzt Ausrufezeichen zum Auftakt

Bösperde. Mit nur einem kleinen Schönheitsfehler sind die Faustballer aus Bösperde in die Landesliga gestartet.

Nach einer enttäuschenden Freiluftsaison, die mit dem Abstieg endete, ging es für die Faustballer des TB Bösperde in der Halle deutlich vielversprechender los.

Vor heimischer Kulisse in der Sporthalle an der Bahnhofstraße in Bösperde, gelang det Mannschaft um Trainer Markus Eckert endlich der erste Sieg. Mit dem Team Belgien war zudem eine hochkarätig besetzte Mannschaft zu Gast, die einige Nationalspieler in ihren Reihen hat. Die Belgier spielen seit 2016 Faustball und nehmen an internationalen Faustballveranstaltungen, wie Europa- und Weltmeisterschaften teil.

Knappe Niederlage im dritten Satz

Direkt im ersten Spiel trafen die TBBler auf die Gäste aus Belgien. Mit dem Angriffsduo Markus Schälte und Florian Otting verlief der erste Satz noch recht holprig und ging mit 11:13 verloren. Angreifer Markus Schälte, der die zurückliegende Sommersaison aus beruflichen Gründen aussetzte, kam dann im zweiten Satz besser in Schwung.

Der zweite Satz ging dann knapp mit 11:9 an die Hönnestädter. Der dritte Satz sollte dann die Entscheidung bringen, wobei die Belgier den besseren Start erwischten und mit 7:2 davonzogen. Leider fanden die Gastgeber aus Bösperde nicht mehr den Anschluss, verloren den Satz deutlich mit 5:11 und verbuchten somit die ersten Negativzähler in der Landesliga.

Drei Siege in Folge

Im zweiten Spiel ging es für den TBB gegen Preußen Münster. Den ersten Satz gewannen die Bösperder klar mit 11:6, doch die Münsteraner kamen im zweiten Satz zurück und gewannen mit 11:6,

bevor die TBBLer im dritten Satz mit 11:5 gewannen die ersten Punkte verbuchten.

Das Rückspiel gegen das Team Belgien wurde dann zu einer ganz knappen Geschichte mit dem glücklicheren Ende für den Gastgeber aus Bösperde. Nach verschlafenen ersten Satz, gelangen dann zwei äußerst knappe Satzgewinne mit jeweils 13:11 und somit die nächsten beiden Punktgewinne. „Ein Remis zwischen den Belgiern und Bösperde, das gerecht war und der Erkenntnis, dass das belgische Team die Landesligatauglichkeit besitzt“, resümiert TBB-Trainer Markus Eckert.

Im Rückspiel gegen die Münsteraner kamen die TBBLer zu einem ungefährdeten 2:0-Sieg, bei dem es im zweiten Satz zwar noch knapp wurde, aber auch alle Spieler ihre Einsatzzeit bekamen.

Somit führt der TBB gemeinsam mit dem Team Belgien die Landesliga über den Jahreswechsel an. Weiter geht es mit dem zweiten Spieltag erst am 15. Januar. Gespielt wird wieder in der Bösperder Sporthalle.

TBB: Markus Schälte, Florian Otting, Marcel Weigel, Niklas Schröder, Patrick Wiggeshoff, Louis Vedder, Jonas und Lukas Schmelz.

