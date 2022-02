TC Hönnetal: Darum mag Maik Marnet Djokovic lieber als Nadal

Balve. Der Trainer des TC Hönnetal spricht über seine persönlichen Vorlieben. So gehört ein Pils für ihn noch nicht zum Sport dazu.

Für die heimischen Tennisspieler waren die vergangenen zwei Jahre unter der Corona-Pandemie nicht leicht. Doch in der kommenden Sommersaison hoffen sie wieder auf ein Stück mehr Normalität. Einer von ihnen ist Maik Marnet. Er ist Tennistrainer des TC Hönnetal und Spieler beim TC Blau-Weiß Sundern, der im Sommer in der Verbandsliga aufschlägt. Abseits des Trainings nahm sich der 30-Jährige Zeit für den verbalen Zweikampf.

Trainer sein oder selbst spielen?

Da entscheide ich mich fürs Trainer sein, da ich das hauptberuflich mache. Selbst spielen macht mir natürlich auch viel Spaß. Aber ich mag es, mein Wissen zu vermitteln.

Nadal oder Djokovic?

Ich mag Novak Djokovic einfach als Typen, auch wenn er nicht bei allen beliebt ist. Er hat eine sehr gute Einstellung zum Sport.

Vorhand oder Rückhand?

Meine Vorhand ist besser als meine Rückhand. Mit ihr versuche ich immer Druck auf meine Gegner auszuüben.

Offensiv- oder Defensivtaktik?

Ich bin zwar zwei Meter groß, aber bevorzuge doch die Defensivtaktik. Ich mag es, hinter der Linie zu stehen und zu kämpfen.

Slice oder Stoppball?

Ich spiele beides sehr viel, würde mich aber dann doch für den Stoppball entscheiden, weil ich es mag, meine Gegner laufen zu sehen (lacht).

Urlaub am Strand oder in den Bergen?

Die Berge sind das richtige für mich, weil ich doch gerne aktiv bin und wandern gehe.

Pils oder Cola nach dem Spiel?

Definitiv Cola. Ich bin noch nicht in dem Alter, in dem Pils für mich zum Sport dazu gehört. Das kann aber in ein paar Jahren vielleicht noch kommen (lacht).

Ausdauer- oder Krafttraining?

Ausdauer- und Krafttraining war eigentlich nie so meins. Ich wähle aber dann doch eher das Ausdauertraining. Durch die Corona-Pandemie habe ich meine Begeisterung fürs Joggen gefunden.

Kino oder Netflix?

Bei Netflix war ich noch nie. Deshalb gehe ich eher ins Kino.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden