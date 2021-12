TC Hönnetal: Das sind Maik Marnets 10 liebsten Tennisspieler

Hönnetal. Der Tennistrainer zählt seine Lieblingstennisspieler auf. Ganz oben steht ein Deutscher, der in diesem Jahr viele große Titel gewonnen hat.

Für Maik Marnet, Tennistrainer beim TC Hönnetal und Spieler in der ersten Mannschaft des TC Blau-Weiß Sundern, die in diesem Winter in der Verbandsliga aufschlägt, hatte das Jahr Höhen und Tiefen. Erst zu Beginn der Sommersaison konnte er coronabedingt wieder Trainerstunden in seiner „Tennisschule Marnet“ geben. Abseits der Tennishalle nahm er sich Zeit und zähle seine persönliche Top 10 seiner Lieblingstennisspieler auf.

1. Alexander Zverev

Ich liebe den Jungen. Er hat ein unfassbares Jahr gespielt und zum Abschluss bei den ATP Finals eine unfassbare Leistung gezeigt und ist verdient Weltmeister geworden.

2. Novak Djokovic

In meinen Augen ist er der größte Tennisspieler aller Zeiten. Unfassbar, was für Leistungen er über Jahrzehnte bringt.

3. Nick Kyrgios

Ich genieße es ihn auf dem Platz zu sehen, da er viele Trickshots macht und ich mich auf dem Platz gut mit ihm identifizieren kann.





4. Gael Monfils

Ähnlich wie Nick Kyrgios ist Gael Monfils ein absoluter Entertainer, der die Fans mit einer tollen Show immer wieder begeistert.

5. Daniil Medvedev

Ich mag seine Art Tennis zu spielen. Er spielt taktisch unglaublich gut und clever.

6. Holger Rune

Holger Rune ist ein sehr talentierter Däne, von dem man in nächster Zeit noch viel hören wird.





7. Jannik Sinner

Der Italiener ist ebenfalls unglaublich talentiert und hat eine überragende Entwicklung im Jahr 2021 hinter sich.

8. Jan-Lennard Struff

Ich kenne ihn persönlich und habe bei seiner Mutter mit ihm zusammen trainiert, daher gehört er natürlich in meine Top 10.

9. Andrey Rublev

Ich war bei den ATP Finals vor Ort und habe seine Vorhand live gesehen – sehr beeindruckend!





10. Tallon Griekspoor

Der Lieblingsspieler eines sehr guten Freundes, daher muss ich ihn mit rein nehmen. Aber auch er hat dieses Jahr eine große Leistung gezeigt und acht Challenger Titel gewonnen. Absoluter Rekord!

