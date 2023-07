TC Hönnetal: Wie Tennis-Ass beim MC Menden voll durchstartet

Balve/Menden. Maik Marnet (31) hat für sich den Laufsport entdeckt. Unter MCM-Coach Hans-Jürgen Kasselmann trainiert der Tennisspieler sogar für einen Marathon

Wer mit Maik Marnet über ihn als Tennisspieler oder über den Tennissport im Allgemeinen spricht, dem fällt schnell auf, dass der 31-jährige Trainer und Spieler des TC Blau-Weiß Sundern und desTC Hönnetal über eine große Expertise verfügt. So erkennt er als Trainer schnell, woran es liegt, dass ein Schlag misslingt. Dieses Wissen kann er sowohl bei seinen Schülern anwenden, aber praktischerweise auch auf sich selbst projizieren. Und wenn Marnet ehrlich über sich selbst spricht, dann ist ihm in der Vergangenheit vor allem eines aufgefallen: „Meine größte Schwäche lag sicherlich in der Fitness. Die meisten vermeidbaren Fehler im Tennis resultieren aus einer schwachen Beinarbeit und dass man häufig falsch zum Ball steht. Das war auch lange Zeit bei mir das Problem“, erklärt er.

Über Tenniskollegen zum MC Menden gekommen

Doch auch dafür hat er eine Lösung gefunden. Denn seit einigen Monaten trainiert Maik Marnet beim Marathon-Club Menden unter dem Vorsitzenden und Trainer Hans-Jürgen Kasselmann. Wie es zu dieser Verbindung kam, ist ebenso simpel wie einleuchtend.

„In meiner Mannschaft beim TC Hönnetal spielt auch mein guter Freund Jonas Knoop. Der hat mir den Kontakt zum MCM besorgt. Und irgendwann bin ich dann mit Hans-Jürgen Kasselmann ins Gespräch gekommen. Ich wollte unbedingt an meiner Kondition arbeiten. Da ich aber selbst immer Training gebe, kann ich nicht zu den Trainings des MCM kommen. Daher schreibt Hans-Jürgen Kasselmann mir über eine App meine Trainingspläne. Er ist wirklich ein absoluter Fachmann mit einem sehr großen Know-how. Es macht Spaß mit ihm zusammenzuarbeiten und es hat mich sehr nach vorne gebracht“, sagt der gebürtige Amecker über die Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Coach des Marathon-Club Menden.

Nur 44 Minuten für zehn Kilometer bei Hammer Laufserie

Und diese Arbeit hat bereits erste Früchte getragen. Im Januar diesen Jahres bestritt Marnet für den Marathon-Club Menden seinen ersten Wettkampf. Im Zuge der Hammer Laufserie finishte er einen 10-Kilometer-Lauf in knapp 44 Minuten.

Doch damit nicht genug. Im September diesen Jahres will Marnet seinen ersten Marathon laufen. Geplant ist ein Start beim Frankfurt-Marathon. „Das war bereits im vergangenen Jahr das Ziel, doch dann musste ich einige Wochen im Vorfeld verletzt eine Pause einlegen. Ich hatte es mit dem Training etwas übertrieben und mir eine Reizung im Knie zugezogen. Deshalb möchte ich es in diesem Jahr die Vorbereitung etwas ruhiger angehen“, erklärt Marnet, der im August und September auch zunächst noch seine Tennissaison beenden will. Trotzdem ist er auch im Laufsport mit dem gleichen Ehrgeiz wie auf einem Tennisplatz unterwegs. „Ich will den Marathon natürlich beenden und dann wäre eine Zeit unter vier Stunden mein Ziel“, sagt er.

