Testspiel: BSV Menden düpiert Westfalenligisten

Menden Landesligist bezwingt den FC Iserlohn mit 2:1. Hüingsens Testspiel in Sölde kurzfristig abgesagt.

Die Fußballer des BSV Menden bieten ihrem Anhang in der Vorbereitung einiges. Erst der Sieg bei den Hallenfußballstadtmeisterschaften, dann das Torfestival gegen Sölde (7:0). Am Sonntag gab es nun auch noch ein durchaus sehenswerte 2:1 (0:1) auf dem Nebenplatz des Huckenohlstadions gegen den Westfalenligisten FC Iserlohn. „Wir sind ganz gut unterwegs“, schmunzelte BSV-Trainer Kevin Hines nach einem sehr flotten Testspiel gegen den klassenhöheren Rivalen.

Dabei stand seine Mannschaft gestern sogar ohne etatmäßigen Torwart da. Dominik Hollmann musste aus privaten Gründen passen. Sein Vertreter Bastian Plust musste nach einer Operation eenfalls noch aussetzen. Da ging Mittelfeldrenner Joel Hauser in den Kasten und machte seinen Job richtig gut.

Seine Kollegen zeigten sich von Spielbeginn an sehr spielfreudig und legten ein recht hohes Tempo vor. Allerdings fehlte vor dem Tor noch die nötige Sicherheit. Der Westfalenligist ging durch Tahiri in der 10. Spielminute mit 1:0 in Führung. Der heimische Landesligist ließ in seinem Engagement aber nicht nach. Nach dem Seitenwechsel sorgten Alex Rudi (47.) und Mike Davids (65.) für die Belohnung. Am Ende hätte das Ergebnis sogar noch deutlich ausfallen können.

Das Testspiel von Bezirksligist SF Hüingsen beim VfR Sölde musste kurzfristig storniert werden. Die Grippewelle grassiert im Hüingser Ohl.

