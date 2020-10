Top-Favorit aus Bochum gastiert beim SV Oesbern

Menden. Die überkreislich aktiven Fußball-Frauen des SV Oesbern sind am Sonntag am Habicht im Einsatz. Gibt es das ersehnte Erfolgserlebnis?

Die überkreislich aktiven Fußball-Frauen des SV Oesbern sind am Sonntag am Habicht im Einsatz. Vor allem das Spiel des Landesliga-Teams gegen den SC Union Bochum-Bergen dürfte interessant sein. Denn mit den Damen aus dem Ruhrgebiet kommt einer der Top-Favoriten zum Lendringser Habicht-Sportplatz.

Landesliga - Frauen: SV Oesbern - SC Union Bochum-Bergen. Anstoß: Sonntag: 15.15 Uhr, Sportplatz am Habicht. Zum Spiel: „Das ist für mich einer der ganz großen Aspiranten für den Aufstieg“, hat SVÖ-Trainer Marcus Potthoff den nächsten Kontrahenten bei dessen 6:0-Sieg über den BSV Heeren beobachtet. Und das was er sah, hat ihn schon beeindruckt. Mit Melina Laftsidis und Torjägerin Angelina Brück stehen zwei außergewöhnliche Kickerinnen in deren Reihen. „Wenn wir so agieren, wie zuletzt in Horsthausen, kriegen wir große Probleme“, sagt Marcus Potthoff. „Dann können wir der Tabellenspitze erstmal mit dem Fernglas nachschauen“, so Potthoff. Seine Mannschaft hat bislang noch nicht ihre Möglichkeiten abgerufen. Scheinbar ist das viele Lob vor Saisonbeginn den Habicht-Kickerinnen nicht bekommen.

In dieser Woche hatte man beim Training zumindest den Eindruck, dass die Zeichen der Zeit erkannt worden sind.

Bezirksliga - Frauen: SV Oesbern II - SpVg Bürbach. Anstoß: Sonntag, 13 Uhr, Sportplatz am Habicht. Zum Spiel: Die Zweitvertretung des SV Oesbern wartet weiterhin auf die ersten Punkte in der noch jungen Saison. Am vergangenen Sonntag hielt man beim TuS Medebach bis kurz vor Spielschluss einen Zähler in beiden Händen. Die Heimreise musste man mit einer Niederlage antreten. Vielleicht klappt es ja morgen mit dem ersten Erfolgserlebnis - denn das Punktekonto der SpVg Bürbach ist auch noch blank.