Torwart-Legende Kohl (49) feiert Comeback

Menden Der Mendener Oldie hilft am Wochenende beim HTV Hemer aus. Und das ausgerechnet im Spitzenspiel.

Vor einigen Tagen bekam Matthias Kohl einen Anruf von Stefan Dose von den Oberliga-Handballern der SG Menden Sauerland. Der Wolf fragte beim legendären Handball-Keeper nach, ob er am Samstag als Co-Moderator das Oberliga-Spitzenspiel zwischen den Wölfen und dem TSV GWD Minden II beim Streamingdienst SportDeutschland.TV kommentieren könnte. Die Anfrage musste „Matze“ Kohl allerdings ablehnen. Denn mit fast 50 Jahren feiert er am Samstag sein Comeback auf der Platte. Dann steht der Klasse-Keeper im Tor des Verbandsligisten HTV Hemer. Denn die standen vor dem Heimspiel gegen die HSG Gevelsberg/Silschede am Samstag eigentlich ohne Torwart da. Doch eine Lösung war schnell gefunden - „Matze“ Kohl wird am Samstag im Hemeraner Grohe Forum zwischen den Pfosten des HTV stehen.

„Dass das dann ein absolutes Spitzenspiel ist, war im November noch nicht klar“, erinnert sich Kohl an die Nachfrage der Hemeraner Offiziellen. Denn da war das Problem bereits bekannt: „Der erste Torwart ist eine längere Zeit verletzt. Und der zweite Keeper ist im Rahmen seines dualen Studiums beim Deutschen Handballbund am Wochenende in Berlin“, erklärt Matthias Kohl die Hintergründe seiner erneuten Rückkehr auf die Handball-Bühne. „Es gibt nur zwei Vereine, für die ich das machen würde. Das ist der HTV Hemer und die SG Menden Sauerland - die beiden Vereine sind für mich Herzensangelegenheiten“, fühlt sich der 49-Jährige diesen beiden Klubs besonders verpflichtet.

So hatte er vor zwei Jahren auch mal bei den Wölfen für zwei Spiele ausgeholfen, als bei denen der Torhüter-Notstand ausgebrochen war. „Für andere Vereine würde ich das nicht machen. Es gibt immer mal wieder Anfragen von Klubs. Denen habe ich aber immer abgesagt“, soll für den einstigen Klasse-Keeper der Job als Aushilfe-Keeper eine Ausnahme bleiben.

Comeback ist kein Geheimnis

Dass dieses Comeback dann auch schnell kein Geheimnis mehr war, dürfe bei der Popularität, die Kohl über die heimische Handballszene hinaus genießt, nicht verwundern. „Am wichtigsten war mir aber, dass meine Frau mit meiner erneuten kurzfristigen Rückkehr ins Handballtor einverstanden war“, betont der Mendener. Erwartungsgemäß gab es ja kein Veto - Matze Kohl begann dann direkt nach der HTV-Anfrage mit seiner persönlichen Vorbereitung. „Ich bin dann erstmal Laufen gegangen. Und ab Anfang Dezember habe ich dann mit der Mannschaft zusammen trainiert“, erzählt Kohl.

Dass aufgrund des Saisonverlaufes aus der Partie am Samstagabend in Hemer ein Spitzenspiel geworden ist, gibt der Kohl-Rückkehr noch einen besonderen Reiz. Der Tabellenzweite HTV Hemer empfängt um 19 Uhr den Tabellenersten HSG Gevelsberg/Silschede. „Das konnte ja keiner ahnen“, sagt Kohl über die möglichen Aufstiegschancen des HTV Hemer. Dann könnte es in der kommenden Saison sogar ein Wiedersehen mit seinem zweiten Herzensverein, der SG Menden Sauerland Wölfe, geben. Dann sogar in der Regionalliga - denn die Oberliga bekommt in der kommenden Saison ein neues Firmenschild.

Nächste Woche wieder Kommentator

Sollte bei einem möglichen Aufeinandertreffen seiner beiden Lieblingsvereine ein Klub Torwartprobleme bekommen, hätte „Matze“ Kohl ein Problem. „Das wäre dann sehr schwierig für mich“, würde sich Kohl dieses Problem gerne ersparen. Die Anhänger der SG Menden Sauerland müssen auf ein Wiedersehen gar nicht so lange warten. Denn am kommenden Freitag, wenn die „Wölfe“ mit dem Heimspiel gegen den TSV Hahlen in die Rückrunde starten, wird Kohl als Co-Moderator für den Streamingdienst SportDeutschland.TV wieder mit dabei sein. Dann allerdings nur passiv - und nicht auf der Platte.

