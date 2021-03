Trainerfrage beim VfL Platte Heide geklärt

Platte Heide. Die letzte noch offene Personalie bei den Mendener Kreisligisten ist erledigt. Wie sich Petros Tsamatos entschieden hat.

Am Ende war es die erwartete Formalie. Die Fußballer des VfL Platte Heide setzten auch in der Saison 2021/2022 auf bewährte Kräfte. Der A-Ligist einigte sich mit Petros Tsamatos auf eine Fortsetzung seines Engagements als Trainer am Hülschenbrauck. Tsamatos kann dabei auf bewährte Hilfe setzen - Willi Koutsoukis wird die Position als Co-Trainer übernehmen.

„Wir sind sehr froh, dass Petros und Willi weiterhin bei uns bleiben. Wir sind hochzufrieden mit ihrer Arbeit. Unsere Mannschaft hat in den vergangenen Jahren immer unter den ersten Fünf mitgespielt“, sagt Andreas Maffei, der Vorsitzende der Fußballabteilung des VfL Platte Heide.

Petros Tsamatos wird sich in den kommenden Tagen um die personelle Ausstattung des A-Liga-Teams kümmern. Mit Patrick Smelich (Sportfreunde Hüingsen) steht zwar schon ein namhafter Abgang fest, doch das sorgt am Hülschenbrauck für keinen Verdruss. „Wir setzen weiter darauf, dass die Mannschaft Spaß am Fußball hat und dann kommt der Erfolg von selbst“, ist nicht nur für Andreas Maffei die Philosophie von Petros Tsamatos der Schlüssel für eine gute Saison 21/22.

Keine dritte Mannschaft mehr

Ein wenig schwieriger war die Entscheidungsfindung für die zweite Seniorenmannschaft. „In den vergangenen Jahren haben wir immer eine zweite und dritte Mannschaft gemeldet. Doch die Personaldecke war einfach nicht mehr groß genug. Deshalb haben wir uns jetzt entschlossen, in der kommenden Saison nur noch mit einer zweiten Mannschaft an den Start zu gehen. Da sind immer viele Studenten dabei, die nicht an jedem Wochenende zur Verfügung stehen. Sollte es so sein, dass wir auf einmal wieder genügend Spieler für eine weitere Mannschaft haben, kann die ja noch nachgemeldet werden“, sagt Andreas Maffei.

Trio trainiert Reserve

Bei der VfL-Reserve setzen die Platte Heider in der kommenden Saison auf ein Trainer-Trio. „Darius Smelich, Julian Feil und Dirk Bolle werden sich um die Mannschaft kümmern.“

Die Kreisliga-Fußballerinnen des VfL Platte Heide setzen in der Zukunft weiterhin auf Sebastian Stein, der sich zusammen mit Maik Schneuing um die Balltreterinnen kümmern wird.