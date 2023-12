Trennung: SG-Trainer Andy Palm verlässt die Wölfe

Hoch engagiert: So kennt die Fans ihren Trainer Andy Palm an der Seitenlinie. Doch im Mai nächsten Jahres endet seine Zeit als Wölfe-Coach in der Oberliga Westfalen.

Menden Wenn Mendens Wölfe am 11. Mai 2024 zum Saison-Abschluss in Minden antreten, wird es auch das letzte Spiel von Trainer Andy Palm sein.

Handballtrainer Andy Palm verlässt den Oberligisten SG Sauerland Wölfe einvernehmlich zum Saisonende im kommenden Mai. Zwei Jahre wird der Belgier dann im Sauerland gearbeitet haben. Bereits in Kürze will der Verein Andy Palms Nachfolger sowie einen neuen Jugendtrainer präsentieren. Mit beiden Kandidaten steht man laut dem SG-Vorsitzenden Tobias Schulte in aussichtsreichen Gesprächen. Mit Andy Palm sei man übereingekommen, dass der Verein die Trennung bekanntmachen solle, erklärte Schulte auf Anfrage der WP. Auch die Mannschaft habe man unmittelbar nach der Entscheidung bereits informiert. „Die Spieler haben die Nachricht ruhig aufgenommen.“

Junger Spitzentrainer will sich weiterentwickeln

Als Hauptgrund für die Trennung gibt Tobias Schulte an, dass sich Andy Palm weiterentwickeln wolle. Für einen jungen Trainer wie den Mittdreißiger Palm, der zugleich mit der höchstmöglichen Trainerlizenz ausgestattet ist, sei ein Viertligist wie die SG Menden Sauerland eben noch lange nicht das Ende der Fahnenstange: „Für seine Weiterentwicklung sind wir nicht der Place to be“, äußert Schulte Verständnis für Palms Entscheidung.

Langes Gespräch in der vergangenen Woche führt zu Einigung

In der vergangenen Woche haben sich Vorstand und Trainer laut Schulte an einen Tisch gesetzt, um die Zukunft zu besprechen. Dabei sei deutlich geworden, dass beide Seiten einerseits zwar mit dem Verlauf der bisherigen Zusammenarbeit sehr zufrieden sind. Doch eine Fortsetzung um ein drittes Jahr betrachte Andy Palm für sich nicht mehr als zielführend.

Damit haben beide Seiten jetzt Klarheit, was aber auf beiden Seiten auch keinen Jubel auslöst. Es gibt zwischen uns ja keinen Knatsch. Tobias Schulte

Zusammenarbeit soll nach dem letzten Saisonspiel am 11. Mai enden

Dessen Streben nach höheren Zielen habe der Vorstand letztlich akzeptiert. „Es gibt zwischen uns ja keinen Knatsch“, betont Schulte. Somit sei die Einigung zur Fortsetzung der Zusammenarbeit bis zum Saisonende zustandegekommen. Nach dem letzten Saisonspiel am 11. Mai in Minden werde man getrennte Wege gehen. „Damit haben beide Seiten jetzt Klarheit, was aber auf beiden Seiten auch keinen Jubel auslöst.“

Vorläufige Bilanz des Vorstand: „Andy bringt junge Spieler weiter“

Zur vorläufigen Bilanz des Wirkens von Andy Palm in Menden zählt Schulte vor allem, dass dieser besondere Trainer vor allem die jungen Spieler im Wolfsrudel sehr viel weiter bringe. „Gerade mit unseren jungen Spielern arbeitet er super zusammen, sein Training bringt die Mannschaft wirklich nach vorne.“ Die Erwartungen der Vereinsspitze habe der Coach jedenfalls vollauf erfüllt. Die Wölfe rangieren aktuell auf Platz 5 der Oberliga mit 15:9 Punkten.

Nachfolge: Nach Einigung mit Palm sofort die Fühler ausgestreckt

Die jetzt absehbare Trennung von Andy Palm habe aber auch dazu geführt, dass die SG sofort ihre Fühler nach einem möglichen Nachfolger ausgestreckt habe. Deshalb könne schon in den nächsten Tagen eine Neuverpflichtung erfolgen. Und auch ein hoch ambitionierter neuer Jugendtrainer soll, wenn alles klappt wie gewünscht, in Kürze vorgestellt werden.

Sehr schnelle Personal-Regelungen bahnen sich an

Dabei liegen gute Handballtrainer nicht gerade auf der Straße. Trotzdem könnte es ungeachtet des grassierenden Fachkräftemangels, der auch auf dem Markt hochqualifizierter Übungsleiter herrscht, mit beiden Verpflichtungen schnell gehen.

Wölfe-Chef: Menden ist im Handball immer noch eine Top-Adresse

Das führt Tobias Schulte auch auf einen nach wie vor hervorragenden Ruf zurück, den die Wölfe in der Handballwelt genießen: „Wir haben eine tolle Historie, wir veranstalten den Sauerland Cup, wir haben einen großen Zuschauerzuspruch in einer handballverrückten Stadt, und unsere Zeit in Liga 3 ist auch noch nicht so lange her. Für Außenstehende ist Menden also aus vielerlei Gründen immer noch eine Top-Adresse“, sagt Schulte. Und er sagt das nicht ohne Stolz.

