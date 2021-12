TTG Menden: Darum mag Markus Kisler „Last Christmas“ nicht

Menden. Vor Heiligabend erzählt der Vorsitzende des Mendener Stadtsportverbandes welche Weihnachtsbräuche er mag und welche er nicht gut findet.

Für Markus Kisler, Vorsitzender des Mendener Stadtsportverbandes, Vorsitzender der TTG Menden und Mitglied im Sportausschuss für das Bündnis 90/Die Grünen geht ein ereignisreiches Jahr zu Ende. Heiligabend feiert er zusammen mit seiner Schwester, seinem Schwager und seinen Nichten bei seinen Eltern im kleinen Kreis. Kurz vor dem Fest nahm er sich Zeit für den verbalen Weihnachts-Zweikampf.

1. Weihnachten oder Geburtstag?

Da möchte ich mich nicht unbedingt festlegen. Das sind beides wichtige Ereignisse.

2. Last Christmas oder Driving Home For Christmas?

Ganz klar Driving Home For Christmas. Wenn ich Songs wie Last Christmas ständig und immer wieder höre und sie auch nicht gut finde, da bin ich sie sogar so Leid, dass ich vom Sofa aufstehe und den Radiosender wechsel (lacht).

3. Bockwurst oder Raclette?

Da entscheide ich mich für das Raclette. Das schmeckt mir besser. Außerdem esse ich sehr gerne Dinge, die mit Käse überbacken sind.

4. Bescherung vor oder nach dem Abendessen?

Vor dem Abendessen. Meine beiden Nichten sind drei und sechs Jahre alt. Da machen wir das einfach früher. Meistens ist die Bescherung schon nach dem Kaffeetrinken.

5. Schnee oder kein Schnee an Heiligabend?

An Heiligabend tatsächlich Schnee. Ich bin ein Freunde von weißer Weihnacht. Ich mag zwar nicht den Schnee auf Straßen und bin kein Typ für einen Winterurlaub. Aber an Weihnachten ist Schnee für die Atmosphäre besser.

6. Nordmanntanne oder Blautanne?

Ich finde beide Varianten gut und bevorzuge keine der beiden Bäume.

7. Spekulatius oder Zimtstern?

Ich mag Spekulatius sehr gerne. Dann aber eher den Gewürzspekulatius, den meine Mutter macht. Zimtsterne sind aber auch toll.

8. Gang in die Kirche – ja oder nein?

Normalerweise nein. Aber dieses Jahr gehe ich zu einem Kindergottesdienst am Wall.

