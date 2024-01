TuS Langenholthausen: Am Düsterloh fliegen die Pfeile tief

Langenholthausen Balver Dart-Spieler schließen sich dem Verein an.

Der Düsterloh macht an diesem Abend seinem Namen alle Ehre. Düster ist es am Kunstrasenplatz des TuS Langenholthausen. Die Flutlichtmasten sind ausgeschaltet, auf den Sitzschalen der kleinen Tribüne sammeln sich die Regentropfen der vergangenen Tage uns sorgen für kleine Pfützen, die sich im Zentrum bilden. Die Zeichen sind untrüglich: Es ist Winterpause. Dennoch brennt im Klubhaus Licht.

Es herrscht Betriebsamkeit in der guten Stube des Vereins. Während Tische und Stühle aufgereiht entlang der Fensterfassade stehen, ziehen zwei neue Attraktionen im Gastraum die Aufmerksamkeit auf sich: Zwei Dartautomaten stehen seit Kurzem an der Wand und werden an diesem Abend ausgiebig genutzt. Denn seit einigen Wochen hat sich der Verein um eine Dartsportabteilung erweitert. Der Dartklub der Balver Mammuts Amateure tritt zukünftig unter dem Banner des TuS Langenholthausen an.

Mehr zum Thema

„Unseren Klub gibt es bereits seit zwölf Jahren“, verrät Ralf Collard, langjähriger Spieler und Abteilungsleiter der L.A.-Darter. Anfangs traf sich die damals aus sieben Spielern bestehende Truppe noch in den Räumen der ehemaligen Pizzeria Ätna in Balve. „Es gibt drei Dartmannschaften in Balve, das wissen viele gar nicht“, betont Collard. Seit ihrer Gründung nimmt die Mannschaft auch am Spielbetrieb des DSAB (Dartsport-Automaten-Bund) teil und ist dort in der Sauerland-Staffel beheimatet. „Man kann sich das so vorstellen, wie beim Fußball. Es geht in der Kreisliga C los bis hoch zur Bundesliga“, erklärt Collard. Derzeit steht die Mannschaft, die inzwischen auf 14 aktive und passive Mitglieder angewachsen ist, auf dem zweiten Platz in der Kreisliga A. „Unser Ziel ist es schon, irgendwann mal in die Bezirksliga aufzusteigen“, betont Collard.

Konzentration ist beim Werfen gefragt. Foto: Dietmar Reker

Um dieses Ziel zu erreichen, muss sich der Verein aber noch breiter aufstellen. „Für unsere Meisterschaftsspiele benötigen wir vier bis sechs Spieler. Das wird bei uns schonmal eng. Vier kratzen wir immer noch zusammen, aber dann können wir nicht durchwechseln“, gibt der Balver zu Bedenken. Gespielt werden bei einem Meisterschaftsspiel 16 Einzel und vier Doppel. Deshalb kam die Idee auf, sich einem Verein anzuschließen. „Wir haben dann Charly Grote angesprochen, ob er sich das vorstellen könnte, dass wir uns dem TuS anschließen. Er hat uns dann an den zweiten Vorsitzenden Thomas Arf verwiesen, der sich schnell dafür eingesetzt hat, dass wir im Verein unterkommen“, bedanken sich die Darter bei Thomas Arf für die Hilfe.

Das Interesse an der Mannschaft steigt seitdem an. „Wir haben bereits fünf neue Spieler, die zum Training kommen und auch einige Fußballer vom TuS haben gesagt, dass sie mal vorbeikommen wollen“, freut sich Collard. Da sie bislang keinem offiziellen Verein angehörten, spielte die Mannschaft „nur“ Softdart auf Automaten, nicht das aus dem Fernsehen bekannte Steeldart. „Um Steeldart spielen zu können, muss man ein eingetragener Verein sein. Jetzt können wir darüber nachdenken, auch das anzubieten“, sagt Collard. Gespielt wird im Darts in zwei Saisons pro Jahr. Die Wintersaison steht kurz vor dem Abschluss, im Juni geht es dann mit der Sommersaison weiter. Trainiert wird jeweils donnerstags um 19 Uhr im Klubhaus am Düsterloh. Gepsielt wird im Modus 501 mit dem bekannten Double out. „Auch da gibt es Unterschiede. In der Kreisliga C gibt es kein Double out, in der Kreisliga B gibt es Masters out, dort kann mit Triple oder Double ausgemacht werden. Ab der Kreisliga A muss Double out gespielt werden“, sagt Collard.

Wir haben dann Charly Grote angesprochen, ob er sich das vorstellen könnte, dass wir uns dem TuS anschließen. Er hat uns dann an den zweiten Vorsitzenden Thomas Arf verwiesen, der sich schnell dafür eingesetzt hat, dass wir im Verein unterkommen. Ralf Collard, Verantwortlicher der Dart-Abteilung des TuS Langenholthausen

Die modernen Dartautomaten, von denen einer sogar geeignet ist für Onlinespiele, sind von einem Automatenaufsteller bezogen worden. „Wir müssen pro Spiel zwei Euro in den Automaten stecken. Diese Einnahmen bekommt der Aufsteller, dafür kümmert der sich darum, dass die Automaten immer in einem einwandfreien Zustand sind“, erklärt Collard. Gespielt wird mit Softdarts, die keine Metal-, sondern eine Kunststoffspitze haben. In der Kreisliga A spielen die ehemaligen Mammuts, die noch einen neuen Namen für sich suchen, gegen Mannschaften aus dem Arnsberger Raum, aus Wickede und Menden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden