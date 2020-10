Nach dem Erstrundensieg im Kreispokal und zuletzt ansteigender Form in der Meisterschaft, gibt es nun einen kleinen Rückschlag für den Fußball-Landesligisten TuS Langenholthausen. Gegen den Meisterschaftsanwärter SC Obersprockhövel gab es eine knappe 3:4 (1:1)-Niederlage.

„Noch fünf Minuten länger und wir hätten vielleicht noch 4:4 gespielt“, spekulierte Uli Mayer, Trainer des TuS Langenholthausen nach dem Schlusspfiff. Aus dem Traum eines späten Punktgewinns erwachte seine Mannschaft jedoch recht rasch. Gerade hatte Markus Brüll den 3:4-Anschlusstreffer erzielt und den Ball zum Anstoßpunkt getragen, da verdarb der Schlusspfiff von Schiedsrichter Thorsten Milde (Fröndenberg) die Aufbruchstimmung.

Schlusspfiff beendet Aufholjagd

Unverdient wäre der Punktgewinn vor knapp 150 Zuschauern am Düsterloh nicht gewesen, bot der TuS Langenholthausen doch einen offenen Schlagabtausch. „Das war sicher unser bestes Landesligaspiel in dieser Saison. Die Einstellung hat bei den Spielern gestimmt, Einsatz und Kampf waren in Ordnung, da kann man den Jungs heute keinen Vorwurf machen“, lobte Mayer den Auftritt seiner Mannschaft. Wenn da nicht die vier Schönheitsfehler wären, die einen Punktgewinn verhinderten.

Aber von vorn: Der TuS Langenholthausen, der auf die gesperrten Gian-Marco De Luca und Tim Schulte-Schmale verzichten musste, setzte von Beginn an darauf, spielerisch gegen die Gäste mitzuhalten. „Wenn du dich gegen die nur hinten reinstellst, hauen sie dir die Bude voll. Was sie nicht mögen ist, wenn man gegen sie mitzocken möchte“, beobachtete Mayer und sollte in der Anfangsphase mit seiner Prognose recht behalten, denn der TuS Langenholthausen kam deutlich besser ins Spiel.

Antreiber Robin Hoffmann

Angetrieben von Zugang Robin Hoffmann, der nach seinem Debüt im Kreispokal am Mittwoch seinen Einstand in der Meisterschaft feierte, setzten die Hausherren die ersten Duftmarken. Lukas Kesser tauchte nach sieben Minuten frei vor SC-Torhüter Aaron Kuhlmann auf, schoss aber zu unplatziert, wenige Minuten später ist es Falk Fischer, der mit einem Außenristschuss knapp den langen Pfosten verfehlte. „Wir müssen in der Anfangsphase unsere Chancen besser nutzen“, betonte Mayer.

Danach eine erste Schrecksekunde für die Hausherren. Nach einem rabiaten Einsteigen an der Mittellinie musste Dominik Beutler mit einer Verletzung am Sprunggelenk ausgewechselt werden. „Er wurde da ganz schön weggeflext. Ich hoffe, dass es nichts schlimmes ist, er wird sich im Krankenhaus untersuchen lassen“, konnte Mayer nach dem Schlusspfiff noch keine Diagnose stellen.

Standardschwäche wird bestraft

Wie einfach das Toreschießen sein kann, zeigten die Gäste, die beim TuS Langenholthausen offensichtlich eine Schwäche bei Standardsituationen ausgemacht haben. Nach 25 Minuten segelte ein Eckball von Adrian Wasilewski in den Strafraum, die L.A.-Abwehr war nicht im Bilde und übersah Moritz Schrepping, der ungehindert zum 0:1 einköpfte.

Noch vor der Pause die Antwort der Gastgeber, als eine Flanke aus dem Halbfeld den Kopf von Tim Rademacher fand, der zum 1:1 einnickte.

In der zweiten Halbzeit setzten sich die Probleme nach Standards fort. Nach knapp einer Stunde verteidigte der TuS wieder nach einem Eckball schlecht. Dieses Mal kam Ismael Diaby zum Kopfball und traf zur Gästeführung. „Der kleinste und schmächtigste Spieler gewinnt das Kopfballduell, das darf uns einfach nicht passieren“, kritisierte Mayer. Nach 75 Minuten war es zur Abwechslung ein Freistoß, der in der Gasse bei Moritz Schrepping landete und das 1:3 bedeutete. Den Schlusspunkt setzte wieder Diaby, dieses Mal nach einer feinen Einzelleistung.

Aufgegeben haben sich die Langenholthausener danach nicht - im Gegenteil. Julian Kellermann traf nach einer Rademacher-Flanke (89.) und Markus Brüll nach einem Angriff über rechts per Kopf. Danach war jedoch Schluss.