TuS Langenholthausen: Clement-Doppelpack rettet Mayer-Elf

Langenholthausen. Gegen den einst ambitionierten Watzke-Klub feiert die Mayer-Elf einen wichtigen Erfolg.

Durchatmen musste Uli Mayer, Trainer des Fußball-Landesligisten TuS Langenholthausen nach dem Schlusspfiff. Erst eine Minute vor dem Schlusspfiff sicherte Leonhard Diehl mit seinem Treffer zum 4:2 den Heimsieg gegen Rot-Weiß Erlinghausen.

Als eigentlich alles vorbei war, wurde es noch einmal ruppig. Es kam zu verbalen Duellen zwischen Sebastian Schmerbeck und einigen Spielern des Gegners. Passiert war nichts, die Szene löste sich schnell wieder auf, als das Schiedsrichtergespann eingriff. Ein Moment, der zeigte, wie emotional auch die insgesamt 95 Minuten auf dem Kunstrasen am Düsterloh waren. „Das waren drei sehr wichtige Punkte, um uns oben weiter festzusetzen“, wusste Uli Mayer. Gerade in der zweiten Hälfte hat sich seine Mannschaft schwer getan gegen die Gäste aus Marsberg, die als Titelkandidat in die Saison gestartet waren, aber nach einem Corona-Ausbruch und der damit erzwungenen Spielpause, nicht in Tritt kommen.

Clement trifft zur Führung

Für die Mayer-Elf startete das Spiel optimal. Fünf Minuten waren um, als ein Freistoß von Oliver Haarmann von der linken Seite am langen Pfosten nicht von den Erlinghausenern geklärt wurde und vor den Jan-Elias Clement landete. Der junge Stürmer fackelte nicht lange und schob aus 16 Metern ein. 1:0. Schlechte Nachrichten gab es dann nach 20 Minuten.

Mit einer Leistenzerrung musste Robin Hoffmann das Spielfeld verlassen. „Langsam gehen wir auf dem Zahnfleisch“, stöhnte Mayer, der kurzfristig auch auf Stürmer Gian-Marco De Luca verzichten musste. „Gian-Marco hatte in den vergangenen Wochen Probleme am Oberschenkel, die sich nun verschlimmert haben“, erklärte der Langenholthausener Trainer, der nach Hoffmanns Auswechselung sah, wie die Gäste immer besser ins Spiel kamen und sich Chancen erarbeiteten. Eine davon gab es nach einer halben Stunde, als Ümral Bahceci eine Flanke in den Strafraum schlug und Torjäger Pascal Raulf per Direktabnahme ausglich.

Hart umkämpft ist das Spiel wie der Zweikampf zwischen Erlinghausens Dziugas Petrauskas und Tim Rademacher beweist. Foto: Dietmar Reker

Kessler sichert Halbzeitführung

Raulf war es auch, der die Führung der Gäste nach 42 Minuten auf dem Fuß hatte, knapp verzog. Besser machte es dann unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff Lukas Kessler. Sebastian Schmerbeck setzte sich auf der linken Seite durch, spielte den Ball in die Nahtstelle der rot-weißen Viererkette auf Lukas Kessler, der aus elf Metern zum 2:1 vollendete.

In der zweiten Halbzeit bekamen die Gäste immer mehr Spielanteile, nutzten ihre Chancen aber nicht. Raulf, Dominguez vergaben aus aussichtsreichen Positionen. Besser machten es wieder die Hausherren. Jan-Elias Clement stand nach einer kuriosen Ping-Pong-Szene frei vorm Tor und traf zum 3:1. Zuvor schossen zunächst Sebastian Schmerbeck und Lukas Kessler aus kurzer Distanz aufs Tor, wurden aber abgeblockt, bis der finale Abpraller vor Clement landete und danach im Netz zappelte.

Diehl setzt den Schlusspunkt

Nach dem Anschlusstreffer von Eduardo Domingues, der mit sehenswerten Flugkopfball auf 2:3 verkürzte, wurde es noch einmal spannend.

Den Schlusspunkt setzte der erst wenige Sekunden zuvor eingewechselte Leonhard Diehl, der einen Konter nach einem Querpass von Lukas Kessler abschloss. „Das freut mich sehr für Leohnhard, das ist ein sehr talentierter Junge, der diese Saison schon alles gespielt hat bei uns. Vom Verteidiger bis zur Sturmspitze. Heute habe ich ihm nur gesagt, dass er einfach nach vorne durchlaufen soll und dass es sich dann so belohnt hat, ist super“, resümierte Uli Mayer, der sich nun auf dem vierten Tabellenplatz festgesetzt hat.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden