TuS Langenholthausen II feiert einen 6:2-Kantersieg

Balve. Die Balver Fußball-A-Kreisligisten bleiben ohne Niederlage. Die SG Balve/Garbeck schöpft nach dem Derby neue Hoffnung im Abstiegskampf.

Einen Spieltag ohne Niederlage erlebten die Balver Mannschaften in der Fußball-Kreisliga A Arnsberg. Während der TuS Langenholthausen II einen Kantersieg feierte, spielte die SG Holzen/Eisborn in Oeventrop remis. Die SG Balve/Garbeck holte im Abstiegskampf im Derby gegen den SSV Küntrop zumindest einen Punkt.

TuS Langenholthausen II - TuS Vosswinkel 6:2 (3:0). Gleich ein halbes Dutzend Tore erzielte die Reserve des TuS Langenholthausen in ihrem Heimspiel gegen den TuS Vosswinkel. Nikolay Diesendorf erzielte in der 28. Spielminute das 1:0. Nur drei Minuten später erhöhte Spielertrainer Marco Träger auf 2:0 (31.). Erneut Träger erzielte quasi mit dem Halbzeitpfiff das 3:0 (45.). Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich an der Langenholthauser Dominanz nichts. Thorsten Lenort, Ali Torabi und Amre Aytekin erzielten die weiteren Tore. Die Gäste aus Vosswinkel konnten zwischenzeitlich zum 1:4 und 2:5 verkürzen.

TuS Oeventrop - SG Holzen/Eisborn 0:0. Eine müde Nullnummer gab es für die Spielgemeinschaft aus Holzen und Eisborn bei den Fußballern aus dem Arnsberger Vorort. Damit bleibt das Team von Sriram Sivaraj weiterhin auf dem fünften Tabellenplatz.

SG Balve/Garbeck - SSV Küntrop 1:1 (1:0). Schade, SG Balve/Garbeck! Im Derby gegen den SSV Küntrop verpasste die SG den endgültigen Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Dabei ging das Team von Korhan Oguz kurz vor der Pause durch Hendrik Schöne mit 1:0 in Führung (40.). In der zweiten Halbzeit konnte Küntrop allerdings noch ausgleichen (72.). Die SG konnte durch die Punkteteilung zumindest den Abstand zu den Abstiegsplätzen auf vier Punkte vergrößern.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden