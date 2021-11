TuS Langenholthausen modernisiert sein Vereinsgelände

Langenholthausen. Der Fußball-Landesligist steigt in der Düsterloh-Arena auf energiesparende LED-Flutlicher um. Damit reduziert er seinen Stromverbrauch deutlich.

Die Flutlichtanlage des TuS Langenholthausen in der „Düsterloh-Arena“ wird in diesen Tagen auf LED-Technik umgerüstet. In luftiger Höhe von 18 Metern montieren zwei Elektriker der Firma Busche Elektrotechnik aus Balve die neuen energiesparenden Leuchten mit Hilfe eines Autokranes auf die Masten.

Gesponsert wird der komplette Einsatz für den Tausch der Lampen von der Firma Fischer Montage GmbH in Werdohl. Das Projekt Flutlichtumrüstung auf LED-Technik beim TuS Langenholthausen kostet über 30.000 Euro und wird aus zwei Fördertöpfen vom Staat bezuschusst. Zum einen kommen 17.184 Euro aus dem Fördertopf „Moderne Sportstätte 2022“ vom Land NRW und zum anderen 10.513 Euro aus Mitteln der „Nationalen Klimaschutzinitiative“ des Bundesumweltministeriums.

Der Stromverbrauch der derzeitigen Flutlichtanlage liegt bei ca. 36 kw/h (zirka 10 Euro pro Stunde) und wird sich auf ca. 12 kw/h (zirka 3,30 Euro) mit der neuen Technik reduzieren lassen. „Das ist eine Investition in die Zukunft“, stellt Charly Grote, Vorsitzender des TuS Langenholthausen, fest.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden