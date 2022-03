TuS Langenholthausen: Nächster Spielausfall bestätigt

Langenholthausen. Die Fußballer des Landesligisten TuS Langenholthausen brauchen in diesem Jahr Geduld. Am Sonntag fällt zum dritten Mal ein Spiel aus.

Aller guten Dinge sind drei… manchmal auch aller schlechten: Zum dritten Mal in diesem Jahr fällt ein Spiel in der Fußball-Landesliga mit Beteiligung des TuS Langenholthausen aus.

Zwei Siege in Serie feierten die Balver zuletzt. Doch auf den nächsten Erfolg müssen sie noch mindestens eine Woche warten. Am Donnerstagabend erreichte TuS-Geschäftsführer Andreas Aßhoff die Nachricht von Staffelleiter Ernst Moos. „Wegen Erkrankung und daraufhin positiv getesteter Spieler von Rot-Weiß Lüdenscheid, muss ich das Meisterschaftsspiel leider absetzen“, schreibt der Wilnsdorfer in seiner Nachricht an den TuS Langenholthausen. Damit muss das eigentlich für Sonntag angesetzte Spiel bei Rot-Weiß Lüdenscheid neu terminiert werden. Für die Fußballer aus Langenholthausen bereits der dritte Ausfall in diesem Jahr. Gegen den VfL Bad Berleburg war die Mannschaft von Tim Rademacher und Matthias Kauke selbst betroffen, gegen die SpVg Olpe und nun RW Lüdenscheid gab es Coronafälle beim Gegner.

Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Auch das Spiel gegen die SpVg Olpe wurde noch nicht neu angesetzt. Möglicher Nachholtermin wäre hier der 3. April. An diesem Sonntag haben beide Mannschaften spielfrei.

Der TuS Langenholthausen ist mit der Absage nicht allein: Auch die Partie zwischen Rot-Weiß Erlinghausen und Tabellenführer SC Obersprockhövel wurde unter der Woche abgesagt, wegen eines Coronaausbruchs in Reihen der Gäste. Damit sind die Erlinghausener bereits zum achten Mal in dieser Saison betroffen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden