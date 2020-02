TuS Langenholthausen patzt zum Auftakt bei Hagen 11

Haarscharf an einem Punktgewinn vorbei schrammten die Fußballer des Landesligisten TuS Langenholthausen. Beim Tabellenzweiten, der SpVg Hagen 11, unterlagen die Balver knapp mit 1:2 (0:1).

In der Schlussphase mussten die 100 Zuschauer an der Haßleyer Straße zittern. Soeben hatten Falk Fischer und Matthes Schröder binnen weniger Minuten den Ausgleich vergeben. Mit dem Sieg wäre in diesem Moment auch die Tabellenführung verspielt gewesen, die die Hagener durch die drei Punkte übernommen hatten, da der bisherige Tabellenprimus Borussia Dröschede an diesem Wochenende spielfrei hatte.

Doch am Ende reichte es zum knappen Sieg aus. „Sehr schade, gerade aufgrund der zweiten Halbzeit wäre ein Punkt für uns absolut verdient gewesen“, ärgerte sich Langenholthausens Trainer Uli Mayer über den- zumindest vom Ergebnis her gesehen- misslungenen Jahresauftakt.

Ex-Profi Manno trifft

In der ersten Halbzeit verlief die Partie recht ausgeglichen, doch die Hagener wussten mit starken Pressing immer wieder Fehler der Gäste zu erzwingen und auszunutzen. So wie in der 30. Minute als Adis Burnic aus der Bedrängnis heraus einen Pass auf Falk Fischer spielte, der Stürmer im Pressing den Ball verlor und noch bevor er zum Gegenpressing ansetzen konnte mitansehen musste, wie die Hagener den Ball schnell in die Tiefe auf Ex-Profi Gaetano Manno spielten, der mit all seiner Routine keine Schwierigkeiten damit hatte, den Ball vorbei an Sebastian Beutler ins Tor zu legen.

Obwohl sie nun buchstäblich mit viel Gegenwind spielen mussten, kamen die Langenholthausener im zweiten Durchgang immer besser ins Spiel- und das trotz eines frühen Rückschlags. Vier Minuten nach dem Seitenwechsel gelang es den Gästen nicht, eine Flanke der Hagener zu unterbinden. Am langen Pfosten wurde der Ball per Kopf abgelegt auf Tim Schattling, dessen Schuss das 2:0 aus Hagener Sicht bedeutete.

De Luca verkürzt

„Da ist es uns nicht gelungen die Flanke zu unterbinden, was in dieser Szene zwingend notwendig gewesen wäre. Aber die Hagener verfügen natürlich auch über eine sehr starke Offensive, die solche Situationen sofort zu nutzen weiß“, lobte Mayer die Qualität des Gegners.

Nach dem zweiten Tor zogen sich die Hagener zurück und überließen den Gästen vom Düsterloh die Spielanteile. „Wir haben trotz des Gegenwinds den Druck weiter erhöht und uns viele Chancen herausgespielt“, erklärte der Müscheder Mayer.

Belohnt wurde das Engagement der Gäste in der 76. Minute als sich Falk Fischer auf der Außenbahn durchsetzte und seine Flanke Sturmpartner Gian-Marco De Luca fand, der den Anschlusstreffer erzielte. „Danach hatten wir noch zahlreiche Möglichkeiten, um den Ausgleich zu machen, aber es ist uns einfach nicht gelungen“, stellte Mayer abschließend fest.

Nach Karneval geht es für die Balver mit einem Heimspiel gegen den SC Obersprockhövel weiter.