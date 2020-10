TuS Langenholthausen ringt den SC Drolshagen nieder

Weiter auf dem Weg nach oben befindet sich Fußball-Landesligist TuS Langenholthausen nach dem 4:1 (1:0)-Sieg gegen den SC Drolshagen.

Es war ein risikoreiches Aufeinandertreffen am Düsterloh. Das lag ausnahmsweise mal nicht an der Corona-Pandemie, sondern am bisherigen sportlichen Abschneiden der beteiligten Mannschaften. Die Gäste aus Drolshagen kamen mit der Empfehlung von Siegen beim BSV Menden und beim Aufsteiger SC Berchum/Garenfeld im Gepäck nach Langenholthausen. Unterschätzen verboten.

Dass die Mayer-Elf nicht gewillt war, die Gäste aus dem Kreis Olpe auf die leichte Schulter zu nehmen, zeigten sie nach dem Anpfiff jedoch äußerst schnell. So entwickelte sich in der ersten ersten viertel Stunde ein Sturmlauf auf das Tor der Gäste. Im Minutentakt kreierten sie Chancen. Nach zwei Minuten verfehlte Tim Rademacher nach einem Hoffmann-Freistoß knapp das Gehäuse, nach fünf Minuten war es wieder der Routinier, dieses Mal per Kopf nach einer Brüll-Flanke.

Führung durch Eigentor

14 Mal hatte der Sekundenzeiger seine Runde gedreht, als aus der Langenholthausener Überlegenheit endlich etwas Zählbares heraussprang. Eine scharf auf den kurzen Pfosten geschlagene Ecke überraschte den Drolshagener Jens Rieder so sehr, dass sein Abwehrversuch im eigenen Netz endete. 1:0 für den TuS Langenholthausen. Danach kam ein Bruch ins Spiel der Hausherren, die zwar noch versuchten, die Führung auszubauen, doch der Schwung der Anfangsphase war raus.

„Nach der Führung haben wir zu schläfrig gespielt, haben das Tempo rausgenommen und nicht mehr erhöht und viel mit langen Bällen gespielt, das war nicht gut“, kritisierte Uli Mayer diese Phase seiner Mannschaft.

Da die Gäste sich nach vorne hin auch recht uninspiriert zeigten, wurde das Spiel immer zäher.

Doppelschlag nach der Pause

Das sollte sich erst in der zweiten Halbzeit ändern. Fünf Minuten waren nach dem Seitenwechsel gespielt, als Lukas Kessler einen Pass in die Schnittstelle der Drolshagener Abwehr auf Gian-Marco De Luca spielte, der Italiener jedoch von Drolshagens Eike Stute-Sönnecken zu Fall gebracht wurde. Schiedsrichter Benedict Malz zeigte sofort auf den Punkt. Lukas Kessler nahm die Chance wahr und verwandelte sicher zum 2:0 für die Hausherren.

Dieser Treffer zeigte Wirkung, die Konzentration in der Drolshagener Verteidigung war gestört, was der TuS zur Vorentscheidung ausnutzte. Vier Minuten nach dem Elfmeter legte sich Robin Hoffmann den Ball zum Freistoß zurecht, seine Flanke segelte in den Strafraum, wo Markus Brüll von der SC-Defensive völlig übersehen wurde und den Ball zum 3:0 einnickte.

Hoffmann setzt den Schlusspunkt

Danach schalteten die Hausherren in den Verwaltungsmodus und ließen die Gäste ins Spiel kommen, was diese auch nutzten und durch Eike Pfeiffer verkürzten. „Da verlieren wir den Faden und haben die Spannung verloren, das war nicht so gut“, analysierte Mayer, der mit dem Schlusspfiff noch das vierte Tor seiner Mannschaft sah. Tim Schulte Schmale spielte auf Dominik Beutler, dessen Pass irgendwie bei Robin Hoffmann landete, der seine starke Leistung mit dem vierten Tor krönte.

„Wenn man sich die Offensive von Langenholthausen anguckt, dann ist das schon die Creme de la Creme in dieser Liga“, lobte Gästetrainer Holger Burgmann das Offensivspiel der Mayer-Elf. Kurz vor dem vierten Treffer sah der Drolshagener Philipp van Gerven nach einem Foulspiel gelb-rot.