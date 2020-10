Im Fußballkreis Arnsberg stand gestern Abend das Achtelfinale im Kreispokal auf dem Programm. Während der heimische Landesligist und amtierende Pokalsieger TuS Langenholthausen sich das Ticket für das Viertelfinale durch einen klaren 4:0-Erfolg beim SV Arnsberg sicherte, war für A-Ligist SG Balve/Garbeck Endstation im Pokal angesagt.

Der Fusionsklub unterlag beim B-Ligisten SSV Stockum mit 1:2 (0:1). Und auch die SG Holzen/Eisborn kann die Pokalakte 2020/2021 schließen - das Team von Christian Rausch verlor mit 4:5 bei der SG Grevenstein/Hellefeld/Altenhellefeld.

SSV Stockum - SG Balve/Garbeck 2:1 (1:0). „Wir haben einfach nicht gut gespielt“, mochte Robby Hanbücken, der sportliche Leiter der SG Balve/Garbeck, die Partie des Fusionsklubs keinesfalls schönreden.

In der Tat kamen die Schützlinge von Jan Gajewski beim in die B-Liga abgerutschten SSV Stockum immer einen Schritt zu spät. Und so musste man mit ansehen, dass Stockum nach 18 Minuten in Führung ging.

Die SG bemühte sich, aber es passte nichts zusammen. Selbst nach dem Ausgleichstreffer von Mirco Camminady (66.) sollte es keine Wende mehr geben. Stockum hatte das letzte Wort der Partie in der 80. Minute.

SV Arnsberg - TuS Langenholthausen 0:4 (0:1). Der Hönnestädter Branchenführer ließ in der Partie beim A-Ligisten keine Zweifel am Einzug in die nächste Runde aufkommen. „Wir haben das ganz ordentlich gemacht. Wir konnten in diesem Spiel gut unsere verletzten Spieler schonen. Arnsberg hat sich vor allem in der ersten Halbzeit mit Mann und Maus hinten reingestellt. In der zweiten Halbzeit haben wir dann alles klargemacht“, so TuS-Co-Trainer Tim Rademacher über den standesgemäßen Einzug ins Pokal-Viertelfinale.

Gegen die sehr defensiv eingestellten Gastgeber musste der TuS sich geduldig zeigen. Es dauerte bis zur ersten Minute der Nachspielzeit in der ersten Halbzeit, bis Tim Rademacher per Kopf das 1:0 erzielte.

Nach der Pause arbeitete der Landesligist die Partie souverän ab - Lukas Kessler (65./78.) und erneut Tim Rademacher schraubten das Ergebnis in die Höhe.

SG Grevenstein/Hellefeld/Altenhellefeld - SG Holzen/Eisborn 5:4 (1:3). Was für ein verrückter Spielverlauf. Eine Halbzeit sahen die SG-Fußballer wie der klare Sieger in diesem Pokalduell aus. Zur Pause führten die Kicker aus Holzen und Eisborn nach Toren von Reinehr, Mertens und Rüth - bei einem Gegentreffer mit 3:1.

Eigentlich schienen die Weichen auf Sieg für das Team von Christian Rausch zu stehen. Doch dann gab es einen völligen Black-Out der heimischen Kicker und der Gegner drehte die Partie innerhalb von 25 Minuten zu einem 5:3 für sich. Patrick Rüths zweiter Treffer war nur noch Ergebniskosmetik.

Abgesagt ist die für heute geplante Pokalpartie zwischen KF 2. Korriku Sundern und Westfalenligist SC Neheim. Korriku verzichtet auf das geplante Heimspiel.