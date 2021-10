TuS Lendringsen: Kinderturnerinnen wieder in Bestform

Lendringsen. Nach der Corona-Pause kehrt in der Turnabteilung des TuS Lendringsen Normalität ein. Die Kinder sind bei den Vereinsmeisterschaften gut in Form.

In der Turnabteilung des TuS Lendringsen kehrt nach der langen Corona-Pause mehr und mehr wieder die Normalität ein. Dabei läuft es vor allem im Kinder- und Jugendtraining gut. Knapp 30 Kinder sind beim TuS Lendringsen im Training. Doch nach wie vor sucht der Verein nach weiteren Nachwuchstalenten.

„Die Kinder sollten mindestens drei Jahre alt sein. Dabei ist es egal, ob es sich um Jungen oder Mädchen handelt, zu uns kann jeder kommen“, sagt Merle Bilstein, die sowohl als Turnerin als auch als Jugendtrainerin beim TuS Lendringsen aktiv ist. Besondere Voraussetzungen brauchen Neuanfänger im Prinzip nicht. „Alles was wir beim Kinderturnen machen, lernen die Kinder bei uns in der Halle“, erklärt die Trainerin. Der Verein zeigt sich offen und nimmt alle Kinder auf, die den Turnsport kennenlernen möchten.

Drei Trainingstage

Trotzdem weiß Merle Bilstein, worauf es ankommt, um im Turnen erfolgreich zu sein. „Die Kinder sollten bereit sein, für den Sport eine gewisse Zeit zu opfern. Dann ist es nicht verkehrt, wenn man eine gewisse Portion Mut mitbringt. Denn wenn die Kinder ihre Angst ablegen und sich mehr zutrauen, dann klappen ihre Aktionen eigentlich immer.“ Der TuS Lendringsen hat beim Kinderturnen feste Trainingszeiten. Am Montag trainieren verschiedene Gruppen von 15.30 bis 19 Uhr. Am Mittwoch trainieren die Breitensportler, also die Kinder, die nicht regelmäßig an Wettkämpfen teilnehmen von 15.30 bis 18 Uhr. Der dritte Trainingstag ist der Freitag, wo es ähnlich wie am Montag Trainingszeiten von 15.30 bis 19 Uhr gibt.

Beim Training selbst kennen die Kinder meistens schon den genauen Ablauf. Nach einem kurzen Warmmachen, geht es für sie dann an die Geräte. „Wir achten darauf, dass sie immer wieder etwas neues machen können. Dabei lachen wir viel und hören nebenbei auch Musik.“ Nach der langen Corona-Pause sind die Turnerinnen und Turner des TuS Lendringsen fast wieder in ihrer körperlichen Bestform. Das liegt vor allem daran, dass der Verein im Lockdown Online-Kurse angeboten hat, mit denen sich seine Mitglieder fit halten konnten.

Vereinsmeisterschaften ein Erfolg

Wie fit die Kinder bereits sind, zeigte sich jetzt bei den Vereinsmeisterschaften, die der TuS Lendringsen für die Leistungsturngruppen in der Halle am Habicht ausführte. Durch die strenge Einhaltung der aktuellen Auflagen und die kräftige Unterstützung zahlreicher Eltern, Familienmitglieder und der Trainerinnen und Trainer konnte der vereinsinterne Wettkampf realisiert werden. Für viele der Turnerinnen und Turner des TuS Lendringsen war es der erste Wettkampf seit langem und für viele sogar der erste Wettkampf überhaupt. Die Corona-Pandemie hatte dafür gesorgt, dass weder im Jahr 2020 noch im Jahr 2021 Wettkämpfe oder der Ligabetrieb im Turnsportstattfinden konnten. „Die Vorfreude war bei den Kindern groß und die Vorbereitung im Training hat sich gelohnt“, erklärt Merle Bilstein. An allen vier Geräten, dem Boden, Sprung, Stufenbarren und Balken zeigten die TuS-Turner spannenden Übungen. In insgesamt sechs verschiedenen Leistungsgruppen traten die Jungen und Mädchen gegeneinander an. In der Nachwuchsgruppe der Jungen belegte Tim Nowak den ersten Platz. Till Spiekermann erreichte in der Wettkampf-Jungengruppe ebenfalls den ersten Platz und Max Ebert den zweiten Platz.

Bei den Mädchen erzielte Tia Bilstein in der Nachwuchsgruppe Platz eins und Hannah Oehlenberg Platz zwei. In der Wettkampf-Mädchengruppe LK4 erturnte sich Inka Boekholt Platz eins gefolgt von Lotta Gregori (Platz zwei) und Klara Maßling (Platz drei). Joni Schmidt belegte in der Wettkampf-Mädchengruppe LK3 den ersten Platz gefolgt von Victoria Hinz und Veronika Patschenko. Zuletzt teilten sich in der Wettkampf-Mädchengruppe LK3 (Gauliga) den ersten Platz Lena Riesen und Helene Menke gefolgt von Finja Opitz auf Platz zwei und Lara Gerstberger auf Platz drei. 2022 möchte der TuS Lendringsen mit seinen Turnern wieder am Wettkampfbetrieb teilnehmen.