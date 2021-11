TV Halingen: Debüt von Thorsten Stange geht in die Hose

Halingen. Die Landesliga-Handballerinnen des TV Westfalia Halingen verlieren ihr Heimspiel gegen die HSG wetter/Grundschöttel mit 23:31.

Für die Landesliga-Handballerinnen des TV Westfalia Halingen stand das erste Spiel nach der Ära ihres Ex-Trainers Stephan Nocke an. Doch das Debüt von Neutrainer Thorsten Stange ging gründlich in die Hose. Im Heimspiel gegen die HSG Wetter/Grundschöttel setzte es eine deutliche 23:31 (12:15)-Pleite.

Nachdem die Halinger Handballerinnen nach knapp vier Minuten mit 3:1 in Führung lagen, verloren sie mehr und mehr die Kontrolle über das Spiel. Mit 12:15 ging es in die Halbzeitpause. Nach 43 Minuten war das Team von Thorsten Stange beim Stand von 19:20 bis auf ein Tor wieder dran. Doch dann kassierte der TV Westfalia Halingen innerhalb von sieben Minuten fünf Gegentreffer in Folge. Dieser Sechs-Tore-Rückstand war die Vorentscheidung im Spiel. Am Ende zog die HSG Wetter/Grundschöttel sogar noch mit acht Toren Vorsprung davon.

Beim TV Westfalia Halingen gab es aber auch Lichtblicke. Anna Lüke überzeugte mit zehn Toren als beste Werferinnen. Auch Alexia Gutzeit zeigte mit insgesamt acht Treffern eine ansprechende Leistung.

