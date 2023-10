TV Halingen: Kai Harbach hadert trotz Sieg mit Mannschaft

Lössel. Gewonnen, aber alles andere als überzeugend haben die Handballer des TV Westfalia Halingen beim Auswärtsspiel in Lössel.

Es war auch für Landesliga-Handballer des TV Westfalia Halingen eine erfolgreiche Rückkehr in den Spielbetrieb nach den Herbstferien. Die Westfalia gewann beim Aufsteiger TV Lössel mit 38:31 (24:17) am Ende sehr deutlich. Doch für TVH-Trainer Kai Harbach war der Sieg in der Sporthalle der Albert-Schweitzer-Schule in Letmathe am Ende ein Pflichterfolg.

„Dieses Spiel mussten wir einfach gewinnen, wenn wir in der Liga bleiben wollen. Ansonsten gibt es leider nur wenig, was wir aus dem Spiel mitnehmen können“, konnte der Halinger Coach dem Sieg seiner Mannschaft nicht viel abgewinnen.

Und in der Tat war der Auftritt des heimischen Landesligisten am Ende recht übersichtlich.

Schleppender Beginn

Die Westfalia kam unheimlich schlecht in die Partie. Nach 14 Minuten lag Lössel sogar mit zwei Toren in Führung - Wagner hatte zum 7:9 aus Halinger Sicht getroffen. Die Westfalia kämpfte allerdings und ging nur zwei Minuten später durch Jan Philipp Köhler erstmals in Führung. Der TVH-Spieler brachte sein Team erstmals in Front (10:9).

Dieser Vorsprung verlieh jedenfalls etwas Schwung und die heimischen Ballwerfer aus der Halinger Mehrzweckhalle konnten sich bis zur Pause eine 24:18-Führung erarbeiten. Doch Sicherheit stellte sich immer noch nicht im Halinger Spiel ein. Der Vorsprung schmolz bis zur Pause auf drei Tore zusammen. Halingens Trainer Kai Harbach nahm früh ein Mannschaftsauszeit und konnte so sein Team wieder auf Kurs bringen (39.). Der Sieg stand anschließend nicht in Frage.

Neben Dennis Bichmann und Pascal Richard verdienten sich auch Felix Köhler gute Noten.

TV Westfalia Halingen: Krause, Allhoff; Reichert, Rosenbaum (4), Felix Köhler (4), Niklas Voß (4), Dario Kammermeiner (2), Jan Philipp Köhler (3), Dennis Bichmann (9/3), Richard (9), Jungemann, Klisch (2), Hepping (1), Segger.

